Samsung получила рекордную операционную прибыль благодаря высокому спросу на чипы памяти и компоненты для мобильных устройств

Компания Samsung отчиталась о финансовых результатах по итогам работы во втором квартале 2017 года.

В отчётном периоде Samsung получила совокупный доход в сумме $54,5 млрд, что на 19,7% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. При этом была получена рекордная сумма операционной прибыли на уровне $12,6 млрд. Прирост по сравнению со вторым кварталом 2016 года составил внушительные 72,9%. Сумма чистой прибыли зафиксирована на уровне $9,9 млрд.

Отмечается, что несмотря на рост доходов мобильного подразделения, его прибыль незначительно сократилась. Это объясняется увеличившейся стоимостью компонентов. В то же время, являясь одним из крупнейших поставщиков чипов, Samsung смогла существенно нарастить доход и прибыть соответствующего подразделения. В основном это объясняется высоким спросом на чипы памяти DRAM и решения для SSD. Также улучшились продажи подразделения System LSI благодаря высокому спросу на мобильные процессоры и сенсоры изображения. Направление Display Panel также зафиксировало рост дохода и операционной прибыли в результате роста продаж OLED и LCD панелей. В то же время наблюдается ухудшение финансовых результатов телевизионного направления из-за увеличения стоимости панелей и снижения спроса на телевизоры в Европе и Китае.

Источник: Samsung