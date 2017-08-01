Samsung предлагает украинским студентам возможность заменить повреждённый дисплей смартфона за полцены

Компания Samsung сообщила о запуске в Украине программы «LCD Care – студентам». Она даёт возможность студентам заменить поврежденный экран смартфона со скидкой в ​​50% стоимости в период с 1 по 31 августа 2017 года.

Чтобы воспользоваться этой программой, нужно предварительно зарегистрировать свой визит в сервисный центр в Информационном центре Samsung по номеру 0800502000, а уже в самом сервисном центре потребуется предъявить студенческий билет. Акция распространяется на студентов дневной формы обучения высших учебных заведений Украины III-IV уровня аккредитации. Заменить повреждённый дисплей на льготных условиях можно только в том случае, если гарантийный период для конкретного устройства ещё не закончился. Один студент имеет право воспользоваться программой «LCD Care – студентам» только один раз и только для одного смартфона.

Программа действует в крупнейших городах Украины, а именно, Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье, Винница, Черновцы, Луцк, Ровно, Херсон, Кривой Рог, Мариуполь, Полтава, Николаев, Чернигов, Черкассы, Ковель, Ивано-Франковск. Более подробную информацию можно посмотреть в Официальных правилах программы.