Samsung представила 32-битный беспроводной динамик H7 Wireless Speaker

Компания Samsung представила оригинальную беспроводную акустическую систему H7 Wireless Speaker, способную воспроизводить 32-битный звук. Причём, источник совсем не обязательно должен выдавать звук с таким же высоким значением.

Устройство способно улучшать полученный 8- и 24-битный звук до 32-битного и расширять частотный диапазон, тем самым делая воспроизводимую музыку ближе к оригинальному звучанию. Какие-либо подробные технические характеристики новинки не сообщаются. Имеется лишь её описание. Аппарат содержит две решетчатых кожуха на лицевой панели, за которыми скрыты динамика, два круглых регулятора (для управления громкостью и навигации по меню) и небольшой дисплей на верхней панели. Как видно из названия, поддерживается возможность беспроводного подключения к источникам звука.

Информация о сроках начала продаж и цене 32-битного беспроводного динамика Samsung H7 Wireless Speaker пока не сообщается.

Источник: Engadget