Samsung привезет прототип сгибаемого смартфона Project Valley на MWC 2017, но покажет его только избранным

Первые слухи о том, что Samsung работает над смартфоном с гибким дисплеем появились еще в середине 2015 года. С тех пор мы несколько раз возвращались к этому вопросу, публиковали рендеры из патентных заявок и даже живые изображения прототипов, однако полноценной презентации Samsung Galaxy X (Project Valley) пока так и не дождались. Впрочем, уже через две недели мы наверняка получим больше информации о новинке, так как по слухам, Samsung привезет свой гибкий смартфон на MWC 2017.

Сразу оговоримся, что речь не идет о полноценной презентации и демонстрации прототипа всем посетителям выставки. По данным издания ETnews, Project Valley покажут только избранным клиентам и особо приглашенным журналистам в секретной комнате в рамках выставки MWC 2017 (кстати, не исключено, что в этой же секретной комнате будет присутствовать и смартфон Samsung Galaxy S8, который тоже пока не готовы показывать широкой публике).

Таким образом в компании хотят убить сразу трех зайцев — услышать первые впечатления и прогнозы независимых экспертов по поводу рыночного будущего новинки; заинтересовать потенциальных партнеров своим гибким дисплеем, который производители смогут использовать при создании своих смартфонов и, наконец, придать больший вес своему присутствию на выставке, так как один только планшет Samsung Galaxy Tab S3 вряд ли сможет долго удерживать внимание прессы и публики.

Отметим, что согласно той же инсайдерской информации, Samsung привезет на MWC 2017 еще несколько прототипов устройств с гибкими экранами, которые будут открыты для всеобщего обозрения на стендах компании.

Источник: Phone Arena