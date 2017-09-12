Samsung рассчитывает выпустить гибкий смартфон Galaxy Note в будущем году

Слухи о гибком (или складном) смартфоне Samsung, который в разное время фигурировал под разными именами (Galaxy X/Project Valley), ходят по сети уже не первый год, причем сейчас уже мало кто сомневается в выпуске подобной модели в ближайшем будущем. Если даже у кого-то и были малейшие сомнения, то теперь они окончательно развеются.

Как сообщает The Associated Press, на недавней пресс-конференции, посвященной грядущему началу продаж Galaxy Note8, компания Samsung в лице главы мобильного подразделения Коха Донг Джина подтвердила выпуск смартфона со сгибающимся дисплеем в 2018 году. Что интересно, модель будет выпущена в рамках линейки Galaxy Note.

Отвечая на вопрос одного из журналистов касательно планов выпуска гибкого смартфона Samsung и его возможной принадлежности к линейке Galaxy Note, глава мобильного подразделения сказал:

«Да, Samsung действительно работает над новым смартфоном со сгибающимся дисплеем, который должен выйти в линейке Galaxy Note в следующем году».

Кох Донг Джин также отметил, что инженерам компании еще предстоит решить ряд технических проблем, чтобы выпустить коммерческий продукт в запланированные сроки. Надо ли говорить о существовании вероятности того, что эти трудности могут не решить вовремя и тогда устройство задержится? Увы, Кох не стал уточнять, что конкретно это за трудности, но особо подчеркнул, что это будет не проба технологий, а очень качественный продукт, который сможет завоевать признание массового потребителя.

Вот так в 2014 году в Samsung представляли себе гибкие смартфоны и планшеты

Как отмечает The Verge, до этого момента Samsung публично не признавала факт разработчик сгибаемого смартфона, до сих пор все было на уровне слухов и утечек. К слову, последние слухи указывали, что ранее в этом году Samsung изготовила партию смартфонов с двумя отдельными экранами OLED, соединенными между собой шарнирной петлей, для тестирования возможностей и изучения потенциала будущего устройства.

Отметим, что Samsung впервые представила прототип сгибаемого дисплея OLED под кодовыми названием Youm в 2012 году, с тех пор компания получила несколько патентов на мобильные устройство со складными экранами.

Samsung – не единственная компания, разрабатывающая складной смартфон, подобные проекты есть и у других производителей, в том числе у Lenovo (1 и 2).

Источник: The Verge