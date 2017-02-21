Samsung рассказала о новых концептуальных разработках лаборатории C-Lab в области AR и VR, которые покажут на MWC 2017

На следующей неделе посетители выставки MWC 2017 смогут лицезреть четыре новые проекта Samsung в области дополненной и виртуальной реальности. Все они являются разработками лаборатории C-Lab (полное название – Creative Lab).

Для начала напомним, что C-Lab – это одна из внутренних инициатив южнокорейского гиганта, призванная помочь сотрудникам компании в воплощении своих фантастических идей в реальных продуктах. Одним из наиболее известных проектов C-Lab является умный ремень Welt, для продвижения которого впоследствии была создана отдельная компания.

Итак, первая разработка называется Relúmĭno. Это визуальное ПО для гарнитуры виртуальной реальности Gear VR, призванное помочь слабовидящим людям полноценно смотреть телевизор и читать различную литературу. Под «полноценно», говоря словами разработчиков, имеются в виду «новые уровни четкости». Особенность ПО в умных алгоритмах визуализации и перегруппировки изображений с целью компенсации слепых зон и искажений, которым подвержены люди с метаморфопсией.

Следующее устройство еще необычнее. Оно называется Monitorless. Как можно видеть на изображении выше и видео ниже, оно выглядит как обычные очки, но на деле это высокотехнологичное носимое устройство, которое является компаньоном ПК или смартфона. По задумке создателей, его можно использовать как для работы с различными офисными приложениями, так и для игр. В данном случае очки выступают лишь средством воспроизведения потокового видео, исполнение программ происходит на ПК/смартфоне. Для более глубокого погружения предусмотрен специальный режим виртуальной реальности. Для других сценариев и приложений, когда требуется тесное взаимодействиями с объектами реального мира, предусмотрен режим дополненной реальности.

Разработка под названием VuildUs предназначена главным образом для продумывания домашнего интерьера.

Оно состоит из панорамной камеры, позволяющей снимать видео с углом поля зрения 360° и сопутствующего ПО.

Идея состоит в том, чтобы используя возможности аппаратно-программного комплекса VuildUs создать виртуальную копию своего дома/квартиры, а затем по своему вкусу обставить его виртуальной мебелью. Нечто подобное в прошлом предлагала IKEA. Но специалисты Samsung пошли еще дальше. Разработанное ими ПО не просто берет на себя роль замерщика и подбирает мебель в точности по размерам того пространства, где она будет установлена, но и позволяет совершать покупки прямо в приложении.

traVRer — последняя из новых разработок, который войдут в экспозицию Samsung на выставке MWC 2017. Это платформа виртуальной реальности для 360-градусных экскурсий по мировым достопримечательностям. Работает она аналогично сервиса Google Street View и Matterport, позволяя перенестись в самые отдаленные уголки планеты, не покидая уютного кресла своего дома.

Все четыре вышеописанных проекта будет демонстрироваться в рамках выставки на платформе идей для бизнеса наряду с другими перспективными концептуальными разработками, которые в ближайшие годы могут воплотиться в реальных продуктах.

Источник: Samsung