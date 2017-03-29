Samsung разработала 10-метровый 4K LED дисплей Cinema Screen для кинотеатров и демонстрационных площадок

В скором времени традиционным кинотеатрам на базе проекторов могут составить конкуренцию решения на базе дисплеев. Компания Samsung уже разработала такой дисплей для кинотеатров. Устройство Cinema Screen выполнено на базе технологии LED, поддерживает разрешение 4K (4096×2160 точек) и имеет диагональ экрана 34 фута (около 10,4 метра).

Типичные экраны в кинотеатрах имеют диагональ от 45 футов (13,7 метра) до 65 футов (19,8 метра). Экран в кинотеатрах IMAX имеет более широкий формат и обладает диагональю 72 фута (21,9 метра). Таким образом, решение Samsung на текущий момент уступает в размерах привычным экранам. Вместе с тем, Cinema Screen поддерживает воспроизведение HDR контента и может обеспечивать яркость изображения, в 10 раз превышающую яркость стандартных проекторов в кинотеатрах. Также изображение на дисплее лишено оптических искажений. Samsung утверждает, что её дисплей соответствует изменяющимся требованиям к демонстрационным площадкам, поскольку он может использоваться для просмотра не только фильмов, но также и спортивных мероприятий, концертов, игровых соревнований или корпоративных мероприятий.

Пока что Samsung не спешит делиться подробными техническими характеристиками Cinema Screen, сроками начала коммерческой эксплуатации и сведениями о цене таких дисплеев.

Источник: The Verge