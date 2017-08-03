Samsung SM-G9298 – смартфон-раскладушка с двумя 4,2-дюймовыми дисплеями

После серии утечек наконец состоялась официальная презентация смартфона Samsung SM-G9298, выполненного в форм-факторе раскладушки.

Новинка получила сразу два 4,2-дюймовых Super AMOLED дисплея с Full HD разрешением 1920х1080 точек. Одних из них размещён на внешней стороны крышки и позволят работать с устройством в закрытом состоянии. Второй дисплей расположен на верхней части внутренней стороны, а внизу расположена QWERTY-клавиатура. Устройство несёт на борту процессор Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Гибридный слот позволяет устанавливать либо карту памяти microSD, либо вторую SIM-карту.

На задней панели расположена 12-мегапиксельная камера с LED вспышкой и объективом с диафрагмой f/1.7. Камера способна записывать видео в разрешении 4K. Камера на внутренней панели оснащена 5-мегапиксельным сенсором и объективом с диафрагмой f/1.9. Под основной камерой на задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. В устройстве также интегрированы пульсометр и сенсор давления. В наличии имеется батарея ёмкостью 2300 мАч. Заявлена поддержка технологии беспроводной зарядки. Корпус смартфона Samsung SM-G9298 изготовлен из алюминиевого сплава авиационного класса. Новинка имеет размеры 130,2×62,6×15,9 мм и массу 235 г.

Смартфон Samsung SM-G9298 поступит в продажу в Китае через оператора China Mobile, но цена и сроки начала продаж пока не сообщаются. Также не уточняется, будет ли эта модель продаваться за пределами Китая.

Источник: gizmochina