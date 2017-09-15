Samsung создала инвестиционный фонд с капиталом $300 млн и отдельное подразделение, которые сфокусируются на технологиях автономного вождения

Мы уже раньше писали, что самоуправляемые автомобили, а точнее технологии автономного вождения, являются на сегодняшний день одним из приоритетных направлений деятельности компании Samsung Electronics. Еще сильнее поднажать в этом направлении и добиться значительных успехов компании должны помочь новый инвестиционный фонд с капиталом $300 млн и отдельное подразделение по разработке технологий автономного вождения. Об их создании сообщается на официальном сайте Samsung.

Фонд будет называться Samsung Automotive Innovation Fund (AIF). Средства этого фонда будут инвестироваться в подключенные автомобили и системы автономного вождения (интеллектуальные сенсоры, машинное зрение, искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления, средства связи, системы безопасности автомобилей, решения информационной безопасности.

Австрийский разработчик технологий автономного управления и безопасности для систем-помощников водителю (ADAS — advanced driver-assistance systems) TTTech первым получит инвестиции от AIF. Сумма инвестиций составит €75 млн.

Что касается нового структурного подразделения по разработке технологий автономного вождения, оно называется Autonomous/ADAS Strategic Business Unit (SBU). Она станет бизнес-единицей компании Harman, которую Samsung приобрела в начале этого года за $8 млрд. И это не удивительно. Несмотря на то, что большинство знает Harman по высококачественным наушникам и акустическим системам для мобильных устройств, на самом деле основным направлением для нее являются автомобильные аудиосистемы, информационно-развлекательные системы и т.д. Сообщается, что Harman SBU будет тесно сотрудничать с командой Smart Machines подразделения Samsung Strategy and Innovation Center в области разработки разного рода технологий для подключаемых автомобилей будущего. При этом за определение стратегии развития Harman SBU будет отвечать подразделение Harman Connected Car. Старшим вице-президентом нового подразделения Harman SBU станет ветеран отрасли и нынешний вице-президент Smart Machines Джон Абсмайер. Как сообщается, он будет совмещать работу в Harman SBU и Smart Machines.

По данным ВОЗ, травмы, полученные в результате ДТП, входят в десятку главных причин смертности. По последним данным, только в США ежегодно происходит более 35 000 смертельных аварий. Samsung нацеливается разработать соответствующие технологии для автомобильного рынка, которые позволят решить эту проблему, сделав автомобили более безопасным средством передвижения.

Остается добавить, что около двух недель назад Samsung получила разрешение на тестирование самоуправляемых автомобилей на дорогах общего пользования в Калифорнии.

Источник: Samsung