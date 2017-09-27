Samsung тоже работает над гарнитурой смешанной реальности Windows Mixed Reality, опубликованы ее изображения

В следующем месяце на рынок выйдут первые гарнитуры смешанной реальности на базе платформы Windows Mixed Reality, созданные различными производителями в рамках одноименной инициативы Microsoft. К настоящему времени представлено уже немало таких устройств и, похоже, еще одно находится на подходе. И оно вызывает особенный интерес, поскольку это гарнитура Samsung.

Официальные, судя по всему, изображения, который опубликовал пользователь Twitter под ником WalkingCat (@h0x0d), который ранее уже не раз предоставлял достоверные данные, позволяют оценить внешний вид готовящегося устройства.

Как видно на изображениях, новинка подобно решениям конкурентов оснащена парой камер. Хотя на изображениях этого не видно, но можно с большой уверенность утверждать, что решение Samsung, как и другие, оснащено необходимыми сенсорами для точного позиционного отслеживания движений (шесть степеней свободы) без необходимости использования дополнительного оборудования (Inside-out tracking). Что еще бросается в глаза на изображениях, так это встроенные наушники AKG, которые внешне очень похожи на те, что используются в гарнитуре Oculus Rift VR.

Судя по всему, Samsung будет поставлять свою гарнитуру Windows Mixed Reality в комплекте с фирменными контроллерами Microsoft, которые можно увидеть на фото рядом с устройством.

О технических характеристиках подробностей, увы, нет, но все устройства Windows Mixed Reality имеют примерно одинаковые параметры и оснащаются двумя высококачественными ЖК-дисплеями высокого разрешения, обеспечивающими вывод стереоскопического изображения с частотой обновления до 90 Гц.

Как известно, на 3 октября Microsoft запланировала специальное мероприятие, посвященное как раз платформе смешанной реальности Windows Mixed Reality. Не исключено, что гарнитура Samsung будет представлена именно в этот день.

К настоящему моменту свои гарнитуры Windows Mixed Reality уже представили Acer, HP, Dell, ASUS и Lenovo. Все они, за исключением решения ASUS, которое задержится до весны, поступят в продажу 17 октября. Наиболее доступной среди них является модель Acer ($299), вариант HP вместе с контроллерами обойдется в $450, а модели Dell и Lenovo оцениваются в $349.

Источник: The Verge