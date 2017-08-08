Samsung U Flex – гибкая Bluetooth-гарнитура с поддержкой виртуального ассистента Bixby и автономностью на уровне 10 часов

Компания Samsung подготовила к выпуску новую модель беспроводной гарнитуры под названием U Flex. Особенностью этой новинки является гибкий шейный обод, который может сгибаться под углом до 100 градусов.

Наушники Samsung U Flex оснащены двунаправленными громкоговорителями, в состав которых входят 11-миллиметровые низкочастотные динамики и 8-миллиметровые высокочастотные. Как отмечает производитель, такая конструкция обеспечивает качественное воспроизведение басов и высоких частот. Для передачи контента применяется беспроводное соединение Bluetooth. Причём, фирменная технология Scalable Codec призвана улучшить качество передаваемого звука, отфильтровывая помехи от Wi-Fi сигналов, чтобы обеспечить непрерывную передачу звука по Bluetooth.

Комплектный аккумулятор обеспечивает до 10 часов автономной работы. Подзарядка батареи осуществляется через порт microUSB. В новинке дополнительно реализована поддержка голосового ассистента Bixby. Нажав на кнопку, пользователь может отдавать голосовые команды ассистенту, не доставая смартфон из кармана. Также в наличии имеются кнопки питания и управления громкостью.

Беспроводные наушники Samsung U Flex поступят в продажу в трёх вариантах расцветки: синей, чёрной и цвета слоновой кости. Цена устройства пока не сообщается.

Источник: gsmarena