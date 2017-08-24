Samsung выпустила новую модель гарнитуры Gear VR с поддержкой Galaxy Note8

Вместе со смартфоном Galaxy Note8 компания Samsung также представила и новую гарнитуру виртуальной реальности Gear VR. Это было сделано для того, чтобы покупатели Galaxy Note8 смогли использовать его для просмотра контента виртуальной реальности. Дело в том, что новый смартфон с 6,3-дюймовым дисплеем не помещается в предыдущую версию гарнитуры.

Помимо добавления поддержки Galaxy Note8 каких-либо других существенных нововведений добавлено не было. Устройство обратно совместимо с предыдущими моделями смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+, Galaxy S7 и S7 Edge, Galaxy S6 S6+ и S6 Edge, а также с Galaxy Note 5. В комплект поставки гарнитуры включается физический контроллер.

Новая гарнитура виртуальной реальности Samsung Gear VR с поддержкой Galaxy Note8 уже доступна для предварительного заказа по цене $129,99. Поставки начнутся 15 сентября.

Источник: The Verge