Samsung Wemogee – новое коммуникационное ПО для людей с речевыми и языковыми нарушениями

Итальянский офис Samsung считает, что эмодзи могут сильно помочь в общении людям с афазией. Это неврологическое нарушение, которое затрагивает часть мозга, ответственную за языковые процессы и речевую деятельность, поэтому людям с этим заболеванием зачастую не могут говорить, читать и писать. Но это расстройство не влияет на познавательные способности человека.

Именно поэтому разработчики Samsung создали приложение Wemogee, которое позволит людям с афазией свободно общаться с другими посредством эмодзи. ПО позволяет выбрать нужный смайлик из списка доступных и отправить его собеседнику/собеседнице, причем получатель уже получит его текстовую интерпретацию.

Приложение Wemogee содержит более 140 фраз, которые охватывают различные аспекты повседневной жизни. Пользователи могут задавать самые разные вопросы вроде «чего бы вам хотелось съесть прямо сейчас?» или делиться настроением. Отметим, что эмодзи в Wemogee отличаются от тех, что входят в стандартный набор Samsung. Они крупнее и понятнее.

По данным Samsung, в Италии проживает более 200 тыс. человек с афазией, тогда как в США с этим нарушением живут более 2 млн американцев (данные Национальной ассоциации афазии).

Нередко пользователи жестко критикуют и презирают эмодзи за то, что они якобы убивают все общение и сводят на нет всю переписку, но в этом случае идея кажется весьма неплохой. С помощью изображений проще донести до собеседника необходимое послание, особенно с учетом тех простых фраз, которые они отображают, и они четко передают весь смысл сообщения.

Приложение Wemogee уже доступно для бесплатной загрузки в Google Play и вскоре должно выйти на iOS.

Источник: The Verge