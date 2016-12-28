Samsung запустил сайт, который поможет покупателям выбрать официальный телевизор

Компания Samsung рассказала о своих планах продолжить борьбу с импортом неофициальных телевизоров Smart TV при помощи новых методов. Одним из которых стало создание специального сайта с инструкциями для проверки того, соответствует ли приобретённый пользователем телевизор украинскому законодательству. Неофициальными телевизорами Smart TV в Samsung называют товары, которые не соответствуют требованиям украинского законодательства и/или могут нести риск для пользователя.

В Samsung отмечают, что официальные телевизоры должны содержать маркировку устройства на украинском языке и Знак соответствия техническим регламентам, напоминающий трилистник. В конце кода модели на заводской наклейке должны быть указаны буквы «UA». Год производства также указан на заводской наклейке на обратной стороне устройства. Если перечисленные составляющие отсутствуют, значит пользователь является обладателем неофициального телевизора. При этом компания заявляет, что самым простым способом проверки является ввод расположенного на заводской наклейке полного кода модели на сайте.

В Samsung заявляют, что важным отличием официальных телевизоров является бесплатное гарантийное обслуживание в авторизованных сервисных центрах. Также покупатели официальных телевизоров Samsung Smart TV п олучают возможность активировать многофункциональную платформу Smart Hub, которая является интерфейсом доступа к Smart TV. При этом у неофициальной техники активация SmartHub была отключена, как утверждают в компании, для исключения некорректности работы. В дополнение в официальных телевизорахSmart TV есть большой выбор локализированных приложений в рамках которых Samsung предоставляет большой выбор акционного контента.

Стоит отметить, что на сайте можно не только проверить телевизор на «официальность», но и получить вознаграждение за информацию о неофициальных устройствах. Для начала необходимо определить, является ли неофициальный телевизор произведённым в 2016 году. Если да, то можно заполнить специальную форму на сайте, предварительно ознакомившись с юридической информацией (правилами). Samsung обещает обработать заявку в течение 48 часов в ближайшие рабочие дни и, в случае подтверждения факта корректности серийного номера, пополнит мобильный счёт заявителя на 100 гривен. При этом пользователи могут получить вознаграждение не только за информацию о купленных ими неофициальных телевизорах, но и об обнаруженных на полке магазина. Данные условия действительны в Украине с 25.10. по 31.12.2016 г.