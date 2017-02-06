Самые популярные ноутбуки в Украине в 2016 году по версии OLX [инфографика]

Самые популярные ноутбуки в Украине в 2016 году по версии OLX [инфографика]

Покупая новый ноутбук, онлайн-пользователи чаще всего выбирают устройства Lenovo диагональю 15-16,6 дюймов, а среди б/у ноутбуков наиболее популярны компьютеры ASUS. Такие предпочтения были у пользователей в 2016 году, согласно данным сервиса OLX.

Как сообщают специалисты международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC), по итогам 2016 года украинский рынок компьютеров, включая ПК и планшеты, увеличился на 17%. При этом главным фактором роста стали ноутбуки, поставки которых за три квартала 2016 года составили 447 тыс. шт., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 96%.

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Оживленный спрос на ноутбуки подтверждают и данные сервиса объявлений OLX. Из всех проданных на OLX ноутбуков в 2016 году 5,1% были новыми, а 94,9% — подержанными. Победителем рейтинга подержанных ноутбуков стал Asus с результатом 20,3% от общего количества продаж б/у ноутбуков в 2016 году. Второе место занимает Acer (16,7%), на третьем — HP (15,8%), за ними следуют Lenovo (14%) и Samsung (7,7%).

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Среди новых ноутбуков первое место за Lenovo, на долю которого пришлось 25,2% продаж. На втором месте — Asus (20,4%), а замыкает тройку лидеров снова HP (14,4%), после следуют Apple (11%) и Acer (9,7%). Отметим, что в категории «Другая марка» сгруппированы малоизвестные бренды, например Medio и Gericom.

Топ-10 по итогам 2016 года выглядит следующим образом:

Топ-10 самых покупаемых подержанных ноутбуков в 2016 году (январь — декабрь), по данным OLX

 

Топ-10 самых покупаемых новых ноутбуков в 2016 году (январь — декабрь), по данным OLX
1Asus20,3%1Lenovo 25,2%
2Acer16,7%2Asus 20,4%
3HP15,8%3HP 14,4%
4Lenovo14,0%4Apple 11,0%
5Samsung7,7%5Acer 9,7%
6Dell5,7%6Dell 7,4%
7Apple5,0%7Другая марка 4,5%
8Toshiba3,6%8Samsung 1,9%
9Другая марка2,1%9Toshiba 1,7%
10Sony2,0%10MSI 1,6%

Самыми востребованными ноутбуками стали модели с диагональю экрана 15’-15,6’. На них приходится 57,8% сделок от продаж новых ноутбуков и 63,2% от продаж подержанных. 61,9% пользователей, которые приобретали новые ноутбуки на OLX в 2016, тратили сумму в пределах 5000 – 8000 грн. Абсолютными лидерами среди подержанных ноутбуков стали бюджетные модели стоимостью до 5000 грн. Их доля составляет 92,25% от количества сделок по «неновым» ноутбукам.

Источник: OLX

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