Самые популярные ноутбуки в Украине в 2016 году по версии OLX [инфографика]
Покупая новый ноутбук, онлайн-пользователи чаще всего выбирают устройства Lenovo диагональю 15-16,6 дюймов, а среди б/у ноутбуков наиболее популярны компьютеры ASUS. Такие предпочтения были у пользователей в 2016 году, согласно данным сервиса OLX.
Как сообщают специалисты международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC), по итогам 2016 года украинский рынок компьютеров, включая ПК и планшеты, увеличился на 17%. При этом главным фактором роста стали ноутбуки, поставки которых за три квартала 2016 года составили 447 тыс. шт., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 96%.
Оживленный спрос на ноутбуки подтверждают и данные сервиса объявлений OLX. Из всех проданных на OLX ноутбуков в 2016 году 5,1% были новыми, а 94,9% — подержанными. Победителем рейтинга подержанных ноутбуков стал Asus с результатом 20,3% от общего количества продаж б/у ноутбуков в 2016 году. Второе место занимает Acer (16,7%), на третьем — HP (15,8%), за ними следуют Lenovo (14%) и Samsung (7,7%).
Среди новых ноутбуков первое место за Lenovo, на долю которого пришлось 25,2% продаж. На втором месте — Asus (20,4%), а замыкает тройку лидеров снова HP (14,4%), после следуют Apple (11%) и Acer (9,7%). Отметим, что в категории «Другая марка» сгруппированы малоизвестные бренды, например Medio и Gericom.
Топ-10 по итогам 2016 года выглядит следующим образом:
Топ-10 самых покупаемых подержанных ноутбуков в 2016 году (январь — декабрь), по данным OLX
|Топ-10 самых покупаемых новых ноутбуков в 2016 году (январь — декабрь), по данным OLX
|1
|Asus
|20,3%
|1
|Lenovo
|25,2%
|2
|Acer
|16,7%
|2
|Asus
|20,4%
|3
|HP
|15,8%
|3
|HP
|14,4%
|4
|Lenovo
|14,0%
|4
|Apple
|11,0%
|5
|Samsung
|7,7%
|5
|Acer
|9,7%
|6
|Dell
|5,7%
|6
|Dell
|7,4%
|7
|Apple
|5,0%
|7
|Другая марка
|4,5%
|8
|Toshiba
|3,6%
|8
|Samsung
|1,9%
|9
|Другая марка
|2,1%
|9
|Toshiba
|1,7%
|10
|Sony
|2,0%
|10
|MSI
|1,6%
Самыми востребованными ноутбуками стали модели с диагональю экрана 15’-15,6’. На них приходится 57,8% сделок от продаж новых ноутбуков и 63,2% от продаж подержанных. 61,9% пользователей, которые приобретали новые ноутбуки на OLX в 2016, тратили сумму в пределах 5000 – 8000 грн. Абсолютными лидерами среди подержанных ноутбуков стали бюджетные модели стоимостью до 5000 грн. Их доля составляет 92,25% от количества сделок по «неновым» ноутбукам.
Источник: OLX