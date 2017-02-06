Самые популярные ноутбуки в Украине в 2016 году по версии OLX [инфографика]

Покупая новый ноутбук, онлайн-пользователи чаще всего выбирают устройства Lenovo диагональю 15-16,6 дюймов, а среди б/у ноутбуков наиболее популярны компьютеры ASUS. Такие предпочтения были у пользователей в 2016 году, согласно данным сервиса OLX.

Как сообщают специалисты международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC), по итогам 2016 года украинский рынок компьютеров, включая ПК и планшеты, увеличился на 17%. При этом главным фактором роста стали ноутбуки, поставки которых за три квартала 2016 года составили 447 тыс. шт., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 96%.

Оживленный спрос на ноутбуки подтверждают и данные сервиса объявлений OLX. Из всех проданных на OLX ноутбуков в 2016 году 5,1% были новыми, а 94,9% — подержанными. Победителем рейтинга подержанных ноутбуков стал Asus с результатом 20,3% от общего количества продаж б/у ноутбуков в 2016 году. Второе место занимает Acer (16,7%), на третьем — HP (15,8%), за ними следуют Lenovo (14%) и Samsung (7,7%).

Среди новых ноутбуков первое место за Lenovo, на долю которого пришлось 25,2% продаж. На втором месте — Asus (20,4%), а замыкает тройку лидеров снова HP (14,4%), после следуют Apple (11%) и Acer (9,7%). Отметим, что в категории «Другая марка» сгруппированы малоизвестные бренды, например Medio и Gericom.

Топ-10 по итогам 2016 года выглядит следующим образом:

Топ-10 самых покупаемых подержанных ноутбуков в 2016 году (январь — декабрь), по данным OLX Топ-10 самых покупаемых новых ноутбуков в 2016 году (январь — декабрь), по данным OLX 1 Asus 20,3% 1 Lenovo 25,2% 2 Acer 16,7% 2 Asus 20,4% 3 HP 15,8% 3 HP 14,4% 4 Lenovo 14,0% 4 Apple 11,0% 5 Samsung 7,7% 5 Acer 9,7% 6 Dell 5,7% 6 Dell 7,4% 7 Apple 5,0% 7 Другая марка 4,5% 8 Toshiba 3,6% 8 Samsung 1,9% 9 Другая марка 2,1% 9 Toshiba 1,7% 10 Sony 2,0% 10 MSI 1,6%

Самыми востребованными ноутбуками стали модели с диагональю экрана 15’-15,6’. На них приходится 57,8% сделок от продаж новых ноутбуков и 63,2% от продаж подержанных. 61,9% пользователей, которые приобретали новые ноутбуки на OLX в 2016, тратили сумму в пределах 5000 – 8000 грн. Абсолютными лидерами среди подержанных ноутбуков стали бюджетные модели стоимостью до 5000 грн. Их доля составляет 92,25% от количества сделок по «неновым» ноутбукам.

Источник: OLX