«Самый красивый электромобиль в мире»: Британцы построили электрический Jaguar E-type Zero на основе классической модели 1968 года

Сегодня британская компания Jaguar Land Rover Classic продемонстрировала публике «самый красивый электромобиль в мире» Jaguar E-type Zero, который является полностью электрической версией классической модели Jaguar E-type. Модель создана для того, чтобы оценить реакцию потенциальных клиентов на подобные решения, после чего будет принято окончательное решение о ее выводе на рынок.

Открытый спортивный автомобиль получил электродвигатель мощностью 220 кВт (300 л.с.), который позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунд. При его создании использовались технологии и компоненты от первого серийного электрокроссовера бренда Jaguar I-PACE, который поступит в продажу в 2018 году. Аккумуляторная батарея емкостью 40 кВтч обеспечивает запас хода на уровне 270 км (170 миль), ее полный заряд происходит за 6-7 часов, в зависимости от мощности зарядного устройства.

Самое интересное заключается в том, что электродвигатель и блок батарей были специально разработаны для Jaguar E-type Zero — аккумуляторный блок по размерам и весу соответствует шестицилиндровому двигателю E-type, а электродвигатель и редуктор — коробке передач. Оба компонента установлены на штатных местах двигателя и коробки передач, соответствено конструкция автомобиля не потребовала заметных изменений и она управляется и «ощущается» точно так же, как бензиновая версия.

Более того, разработчики отметили, что таким же образом смогут сделать электрическим любой классический Jaguar, который оснащалася шестицилиндровым двигателем XK — а это модели E-type, XK120, Mk2 и XJ6, выпускаемые с 1949 по 1992 год. Именно так и поступили с выставочным экзмепляром Jaguar E-type Zero, который является восстановленной версией Jaguar E-type Series 1.5 Roadster 1968 года в практически оригинальной комплектации (кроме двигателя, ему обновили только приборную панель и установили более экономичные светодиодные фары).

Напомним, что выпущенный в 1961 году Jaguar E-type неоднократно признавался «самым красивым автомобилем всех времен и народов», причем этот факт признавал даже сам Энцо Феррари, называя данную модель «самым красивым автомобилем из когда либо сделанных».

Источник: Jaguar