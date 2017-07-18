Сан-Марино станет первой страной в мире с 5G-покрытием на всей своей территории

Сан-Марино станет первой страной в мире, которая получит 5G-связь на всей своей территории, причем это должно произойти уже к концу 2018 года. Второй в данной очереди стоит Япония, которая планирует покрыть всю свою территорию сетями пятого поколения только к 2023 году.

Проектом займется местный оператор связи Telecom Italia Mobile (TIM), который намерен использовать эту небольшую страну в качестве площадки для испытаний новой технологии. Уже в текущем году оператор начнет подготовку инфраструктуры в Сан-Марино для перехода на 5G.

Тесты 5G-связи также будут проведены в в Милане и Турине, однако в Сан-Марино меньше нормативных ограничений на использование радиочастот, чем в Италии, что расширяет возможности по внедрению новых технологий. Представители Telecom Italia Mobile отметили, что в свое время Европа сыграла ключевую роль в развитии технологии 2G, однако затем уступила лидерство в новациях США и Азии, где более активно развивались сети 3G и 4G. Проект внедрения 5G в Сан-Марино они воспринимают как шанс вернуть Европе лидерство в данной отрасли.

Напомним, что по оценкам Еврокомиссии, которая в 2016 году обнародовала стратегию развития 5G, экономические преимущества от перехода на новое поколение сетей составят 113 млрд евро к 2025 г. При этом создание инфраструктуры для новых сетей в Европе потребует вложений в размере 56 млрд евро и обеспечит около 2,3 млн новых рабочих мест.

Источник: Liga.net