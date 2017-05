Сатья Наделла снова говорит о революционных будущих смартфонах Microsoft, которые будут не такими, как современные модели

Вот уже больше года занятая разделением и реструктуризацией мобильного бизнеса (уже к концу июня все должно закончиться) Microsoft не выпускала никаких смартфонов под управлением ОС Windows. При этом глава софтверного гиганта Сатья Наделла не устает говорить о фантастических будущих смартфонах Microsoft.

Так, в последнем выпуске аудиоподкаста Make Me Smart with Kai and Molly от MarketPlace глава Microsoft намекнул, что компания хочет создавать оригинальные смартфоны, не похожие на традиционные модели.

«Сегодня мы производим мобильные телефоны, у нас есть OEM-партнеры вроде HP, выпускающих смартфоны [под управлением ОС Windows], и другие партнеры. А еще мы выделили конкретную область, дабы сосредоточиться на таких аспектах, как управление, безопасность и одной функции, которую мы назвали Continuum, это функциональность, которая позволяет превратить смартфон в ПК», – объясняет глава Microsoft.

По словам Наделлы, в настоящее время Microsoft полностью сосредоточена на обеспечении предоставления полного спектра услуг и работы всех приложений на платформах iOS и Android. В то же время глава Microsoft привел линейку Surface в качестве отличного примера умения компании дифференцировать свои устройства. Многие ожидали и надеялись на скорый выпуск смартфона Microsoft Surface Phone, но сейчас уже очевидно, что Microsoft пока что не готова представить общественности этот продукт.

«На вопрос: «Когда мы начнем выпускать больше смартфонов» могу сказать одно – я уверен, что мы точно будем выпускать смартфоны, – цитирует слова главы Microsoft источник, – но они могут быть не такими, как те, что есть сейчас на рынке».

Этим заявлением и упоминанием функциональности Continuum в качестве одного из приоритетных направлений мобильного подразделения Наделла явно хочет сказать, что Microsoft нацеливается на смартфон, который при необходимости можно превратить в мобильный или настольный ПК. Компании Microsoft на самом деле пока не удалось реализовать задуманное полностью. Смартфоны под управлением Windows 10 Mobile с поддержкой функции Continuum умеют запускать только приложения платформы Universal Windows Platform (UWP). Microsoft придется еще изрядно попотеть, чтобы улучшить Continuum и перенести полноценные настольные приложения в магазин Windows Store. И лишь тогда намеки Наделлы на «самое передовое мобильное устройство» можно будет воспринимать всерьез, а пока… Ну, хотя бы видно, что Microsoft еще не «слилась» полностью.

Источник: The Verge