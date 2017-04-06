Сайт по выдаче загранпаспортов не выдержал наплыва украинцев

Сайт госпредприятия «Документ», которое предоставляет услуги предоставляет услуги по оформлению загранпаспорта и ряда других документов, не выдержал наплыва пользователей после положительного голосования Европарламента о предоставлении Украине безвизового режима и вышел из строя.

Сайт вышел из строя примерно в 14:00 и пока так и не восстановил работоспособность в полном объеме. На момент написания новости (17:57 по киевскому времени) главная страница сайта https://pasport.org.ua/ загружается, но воспользоваться услугами невозможно (по-прежнему превышен лимит запросов). Сайт выдает предупреждение о том, что «по техническим причинам все центры «Паспортный сервис» временно не работают». О возобновлении предоставления услуг должны сообщить отдельно.

Интересно, что еще не так давно Миграционная служба Украины обещала без проблем справиться с ажиотажем из-за скорого безвиза с ЕС.

Отметим, что предприятие «Документ» входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины.