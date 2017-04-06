Сайт по выдаче загранпаспортов не выдержал наплыва украинцев
Сайт госпредприятия «Документ», которое предоставляет услуги предоставляет услуги по оформлению загранпаспорта и ряда других документов, не выдержал наплыва пользователей после положительного голосования Европарламента о предоставлении Украине безвизового режима и вышел из строя.
Сайт вышел из строя примерно в 14:00 и пока так и не восстановил работоспособность в полном объеме. На момент написания новости (17:57 по киевскому времени) главная страница сайта https://pasport.org.ua/ загружается, но воспользоваться услугами невозможно (по-прежнему превышен лимит запросов). Сайт выдает предупреждение о том, что «по техническим причинам все центры «Паспортный сервис» временно не работают». О возобновлении предоставления услуг должны сообщить отдельно.
Интересно, что еще не так давно Миграционная служба Украины обещала без проблем справиться с ажиотажем из-за скорого безвиза с ЕС.
Отметим, что предприятие «Документ» входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины.
- 6 апреля 2017 году депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов поддержали законопроект о введении безвизового режима для граждан Украины.
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- Евросоюз и Украина начали переговоры о введении безвизового режима в 2008 году. В 2015 году Еврокомиссия объявила, что Украина выполнила все пункты плана подготовки к безвизовому режиму.
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- Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, во время визита в Киев в феврале, заявил, что решение об отмене виз для граждан Украины будет принято «до лета».
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- Изменения должны вступить в силу 20 июня нынешнего года.
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