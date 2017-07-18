Сбой компьютерной системы привел к потере данных по заявкам около 40 тыс. украинских абитуриентов

В первые два дня вступительной кампании система Единой государственной электронной базы по вопросам образования не справилась с нагрузками и в конечном итоге полностью вышла из строя, заявил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец в комментарии ZN.UA.

«Где-то около 40 тыс. заявлений абитуриентов не были должным образом зарегистрированы, и сейчас их поправляют в ручном режиме. Данные потерялись во время отключения сервера, который завис», — сказал он.

Что интересно, как отметил сотрудник министерства образования, система перестала работать из-за того, что «не рассчитали мощность».

«Разработчик все разработал правильно. Ошибся эксплуатант системы ─ ГП «Инфоресурс», он не подключил надлежащую мощность и система зависла, потерялись связки между заявлениями абитуриентов и реестром результатов ВНО», — отметил заместитель министра.

Отметим, что документы на вступление в ВУЗы украинские абитуриенты начали подавать с 12 июля. В этом года сделать это можно только в электронном виде через личный кабинет на сайте ez.osvitavsim.org.ua. Крайним сроком, к которому абитуриенты должны подать заявки, установлено 26 июля.

Источник: ZN.UA