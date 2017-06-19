СБУ потребовала перестать использовать почту на Mail.ru и «Яндекс» при регистрации доменов

Служба безопасности Украины потребовала перестать использовать электронную почту российских сервисов «Яндекс» и Mail.ru при регистрации доменных имен. Об этом говорится в письме департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в адрес Интернет Ассоциации Украины.

Отмечается, что СБУ проводит мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности государства. При этом были выявлены нарушения требований действующего законодательства со стороны собственников доменных имен в зонах «.ua», «.укр», в том числе «gov.ua». В частности, для управления доменными именами используются почтовые сервисы российских компаний «Яндекс» и Mail.ru, в отношении которых недавно были введены специальные ограничения.

Поэтому, во избежание нанесения ущерба информационной безопасности Украины, СБУ просит Интернет Ассоциацию Украины провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами.

Источник: «Факты»