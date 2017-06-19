СБУ потребовала перестать использовать почту на Mail.ru и «Яндекс» при регистрации доменов
Служба безопасности Украины потребовала перестать использовать электронную почту российских сервисов «Яндекс» и Mail.ru при регистрации доменных имен. Об этом говорится в письме департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в адрес Интернет Ассоциации Украины.
Отмечается, что СБУ проводит мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности государства. При этом были выявлены нарушения требований действующего законодательства со стороны собственников доменных имен в зонах «.ua», «.укр», в том числе «gov.ua». В частности, для управления доменными именами используются почтовые сервисы российских компаний «Яндекс» и Mail.ru, в отношении которых недавно были введены специальные ограничения.
Поэтому, во избежание нанесения ущерба информационной безопасности Украины, СБУ просит Интернет Ассоциацию Украины провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами.
Источник: «Факты»
- 15 мая президент Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также всех сервисов «Яндекса». Кроме Mail.Ru Group и «Яндекса» в санкционный список и другие IT-компании, включая «Лаборатория Касперского», Dr.Web, ABBYY и «1С» (полный список). В тот же день ведущие операторы и интернет-провайдеры сообщили, что соответствующее работы для блокировки сайтов уже начались.
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- За невыполнение требований указа и отказ блокировать российские сайты и сервисы предусмотрена административная ответственность и штрафы.