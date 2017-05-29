Обновлено: СБУ пришла с обыском в офисы «Яндекса» в Киеве и Одессе
Сегодня, 29 мая, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в офисы «Яндекса» в Одессе и Киеве. Мероприятия проводятся в рамках дела по статье 111 УК Украины («Государственная измена»). Информацию об обысках подтвердили и в СБУ и в пресс-службе самого «Яндекса», но никаких других подробностей по ситуации в компании не предоставили.
По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, обыск проводится на основании статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена. Статья распространяется на угрозу информационной безопасности страны. Виновным по данной статье грозит лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества.
«К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», – пресс-служба «Яндекса».
Обновлено: На сайте СБУ опубликовали пресс-релиз с подробностями по итогам обысков, проведенных в киевском и одесском офисах «Яндекса». Как сообщается, в ходе обыска было установлено, что «менеджмент компании незаконно собирал, аккумулировал и передавал в Россию персональные данные украинских граждан».
«В частности, личные данные, род занятий, образ жизни, жилища, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях», — говорится в сообщении.
Сотрудниками спецслужбы задокументировали, что среди граждан, данные по которым передавались в РФ, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других силовых подразделений, а также государственные служащие.
По данным СБУ, данные передавалась спецслужбам РФ для «планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций» в Украине в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности.
Во время обысков СБУ изъяли серверное оборудование и документацию, которые будут направлены на экспертизу. В частности, правоохранители хотят проверить факты сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины, перенаправления трафика украинских пользователей на российские серверы и координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации.
Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).
Видео, снятое во время обыска:
- 15 мая президент Порошенко подписал Указ №133/2017, которым расширил список юридических и физических лиц, подпадающих под санкции, связанные с агрессией России и аннексией Крыма. В этот список попало немало IT-компаний, включая российский «Яндекс» и независимое украинское представительство «Яндекс.Україна».
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- Вскоре после этого «Яндекс.Директ» отключил прием платежей в Украине в связи с блокировкой счетов в украинских банках. А некоторые сервисы компании прибегли к различным ухищрениям для обхода блокировок. Так, сервис «Яндекс.Метрика» начал использовать облако Amazon CloudFront, а «Яндекс.Браузер» для Android научился автоматически обходить блокировку «ВКонтакте» и «Одноклассников» в Украине.