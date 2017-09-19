СБУ проводит обыск в офисе крупного магистрального провайдера «Евротранстелеком»

Сотрудники Службы безопасности Украины с утра проводят обыски в офисе одного из крупнейших магистральных телеком-операторов «Евротранстелеком» (ЕТТ). Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на источник в компании.

Источник также пишет, что с обысками сегодня пришли и к ряду других магистральных провайдеров и операторов интернета. Впрочем, к каким именно, не уточняется.

Что касается ЕТТ, который является одним из самых крупных магистральных провайдеров Украины и располагает волоконно-оптическими линиями общей протяженностью около 6000 км (схема ниже), причина обыска, предположительно, может быть связана со старым делом о незаконной маршрутизации трафика в Крым.

В мае прошлого года НКРСИ провела проверку деятельности ЕТТ, выявив пять вызовов на номера, которые были незаконно выделены РФ для использования на территории оккупированного Крыма и города Севастополя. Но уже в августе Высший админсуд удовлетворил кассацию ЕТТ на решение НКРСИ, мотивировав это тем, что НКРСИ должна была разработать и внедрить алгоритм и процедуры запрета маршрутизации крымского трафика.

Остается напомнить, что в июне СБУ пришла с обыском в офис крупного украинского телеком-провайдера Wnet по аналогичному делу.

Источник: liga.net