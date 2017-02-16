СБУ выявила вирусы, которыми были атакованы Госказначейство и Минфин

СБУ выявила вирусы класса APT (Advanced Persistent Threat), которые разрабатываются для атак на объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

«В декабре 2016 года произошли атаки против государственной финансовой системы Украины, в частности, Госказначейства, Нацбанка, Министерства финансов, а также ряда государственных предприятий. В это время мы выявили новый механизм дистанционного управления вирусами, это класс APT-вирусов, которые непосредственно разрабатываются именно для того, чтобы поражать объекты критической инфраструктуры», — сказал Ткачук на брифинге.

Он отметил, что это не те вредоносные программные коды, с которыми можно столкнуться в широком использовании, и которыми заражаются компьютеры обычных пользователей.

«Речь идет о вирусах, на разработку которых тратятся большие ресурсы, чтобы заражать системы объектов критической инфраструктуры», — пояснил Ткачук.

Представитель СБУ указал, что этому механизму дано условное название TeleBots.

«Вредоносный код мы детально проанализировали и можем сказать о том, что существуют признаки того, что этот программный код разрабатывался теми же специалистами, которые причастны к разработке класса вирусов, входящих в такую семью Black Energy. Как вы знаете, ранее, в 2016 году вирусом класса Black Energy были заражены некоторые облэнерго и другие объекты энергетической инфраструктуры», — рассказал он.

Источник: zn