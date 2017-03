«Сделаем за 100 дней или отдадим бесплатно»: Илон Маск пообещал властям Австралии резервное хранилище энергии на 100 МВт•ч

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск известен привычкой называть нереалистичные сроки реализации весьма амбициозных проектов, а также фантастическими прогнозами, связанными с ИИ и машинным обучением, но он всегда держит слово и выполняет свои обещания.

Очередное обещание предприниматель дал совсем недавно, причем сделал это традиционно в своем твиттере. Оно касается аккумуляторной системы резервного питания емкостью 100 МВт·ч, призванной решить проблему перебоев в энергоснабжении в Южной Австралии. Миллиардер заявил, что его компания построит объект за 100 дней, а если не успеет уложиться в заявленные сроки, то передаст хранилище властям штата совершенно безвозмездно, то есть даром.

Такое обещание Маск дал отвечая на вопрос гендиректора компании Atlassian Майка Кэннона Брукса о серьезности намерений компании построить хранилище за 100 дней. Получив удовлетворительный ответ, Кэннон-Брукс попросил у Маска неделю на то, чтобы разобраться с вопросами финансирования и политики, а также запросил смету проекта в ЛС. Но Маск заявил, что в вопросах ценообразования продуктов компания полностью открыта и привел цены в ответном твите — для систем емкостью свыше 100 МВт•ч тариф равен $250 за 1 кВт•ч.

Приводим переписку ниже:

@mcannonbrookes Tesla will get the system installed and working 100 days from contract signature or it is free. That serious enough for you?

— Elon Musk (@elonmusk) 10 марта 2017 г.