«Сделаем за 100 дней или отдадим бесплатно»: Илон Маск пообещал властям Австралии резервное хранилище энергии на 100 МВт•ч
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск известен привычкой называть нереалистичные сроки реализации весьма амбициозных проектов, а также фантастическими прогнозами, связанными с ИИ и машинным обучением, но он всегда держит слово и выполняет свои обещания.
Очередное обещание предприниматель дал совсем недавно, причем сделал это традиционно в своем твиттере. Оно касается аккумуляторной системы резервного питания емкостью 100 МВт·ч, призванной решить проблему перебоев в энергоснабжении в Южной Австралии. Миллиардер заявил, что его компания построит объект за 100 дней, а если не успеет уложиться в заявленные сроки, то передаст хранилище властям штата совершенно безвозмездно, то есть даром.
Такое обещание Маск дал отвечая на вопрос гендиректора компании Atlassian Майка Кэннона Брукса о серьезности намерений компании построить хранилище за 100 дней. Получив удовлетворительный ответ, Кэннон-Брукс попросил у Маска неделю на то, чтобы разобраться с вопросами финансирования и политики, а также запросил смету проекта в ЛС. Но Маск заявил, что в вопросах ценообразования продуктов компания полностью открыта и привел цены в ответном твите — для систем емкостью свыше 100 МВт•ч тариф равен $250 за 1 кВт•ч.
Приводим переписку ниже:
@mcannonbrookes Tesla will get the system installed and working 100 days from contract signature or it is free. That serious enough for you?
— Elon Musk (@elonmusk) 10 марта 2017 г.
@mcannonbrookes $250/kWh at the pack level for 100MWh+ systems. Tesla is moving to fixed and open pricing and terms for all products.
— Elon Musk (@elonmusk) 10 марта 2017 г.
Отметим, что несколькими днями ранее вице-президент Tesla по энергопродуктам Линдон Рив заявлял о готовности компании решить энергетический вопрос Южной Австралии, предлагая построить систему резервного питания на базе аккумуляторов Powerpack 2 суммарной мощностью 100-300 МВт•ч. Рив называл те же сроки реализации проекта, что и Маск – 100 дней.
@elonmusk Let’s talk! https://t.co/KFoEcaBimc
— Sarah Hanson-Young (@sarahinthesen8) 10 марта 2017 г.
Приняв во внимание участие сенатора Южной Австралии Сары Хансон-Янг в переписке, можно полагать, что дело уже практически в шляпе.
- В прошлом году Tesla за 90 дней построила аккумуляторную систему резервного питания из модулей Powerpack 2 суммарной мощностью 20 МВт и емкостью 80 МВт·ч в Калифорнии. Объект был запущен ранее в этом году и способен в течение нескольких часов обеспечивать энергией 15 000 домов.
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- Вообще же, энергетические решения Tesla все чаще применяются в различных масштабах. Буквально на днях компания представила свой очередной грандиозный проект – энергосистему из 55 тысяч солнечных элементов общей мощностью 13 МВт и систем резервного питания Tesla Powerpack второго поколения мощностью 53 МВт·ч, которая круглые сутки сможет питать солнечной энергией гавайский остров Кауаи.
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- Еще раньше Tesla перевела на солнечную энергию целый остров в Американском Самоа, а также помогла пивоварам Sierra Nevada Brewing сделать производство более экологичным и одновременно снизить расходы на электроэнергию.