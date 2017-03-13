Сделка по приобретению Harman компанией Samsung успешно закрыта

Компания Samsung Electronics закрыла самую большую сделку в своей истории. Конечно же, речь об анонсированной еще в ноябре прошлого года покупке компании Harman International Industries (Harman), которая сначала получила отпор со стороны некоторых акционеров, недовольных финансовой стороной соглашения (дело даже дошло до суда), но в итоге на финальном голосовании все же получила одобрение большинства акционеров. По условиям соглашения, акционеры компании Harman получат по $112 за каждую акцию, а общая сумма сделки составит заявленные изначально $8 млрд.

Другие необходимые для совершения сделки разрешения со стороны регулирующих органов разных стран также были получены.

С закрытием сделки Harman была исключена из котировочных списков. И теперь продолжит функционировать в качестве автономной дочерней структуры Samsung Electronics. Должность CEO останется за ее прежним обладателем – Динешом Паливалом. Нынешний президент и директор по стратегическим вопросам Samsung Йон Сон войдет в совет директоров Harman. Штаб-квартира, весь штат, производственные ресурсы и торговые марки Harman – все это будет сохранено.

Источник: Samsung