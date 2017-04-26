Seagate создала внешний накопитель со слотом microSD для владельцев дронов

Компания Seagate представила новый внешний накопитель Seagate DJI Fly Drive, который разработан специально для владельцев дронов. Новинка имеет объем до 2 ТБ и оснащена встроенным кабелем с разъемом USB-C, как и большинство других современных моделей, представленных сейчас на рынке. Но у Seagate DJI Fly Drive также есть слот для карт microSD, которого нет у остальных.

Собственно, именно эта особенность делает новинку подходящей для использования совместно с дронами. Само собой, в данном случае речь идет не о креплении к дрону, а о использовании устройства в качестве резервного хранилища данных и копировании отснятых дроном материалов. По словам Seagate, слот microSD позволит копировать данные прямо в полевых условиях. К слову, слот поддерживают интерфейс UHS-II со скоростью обмена до 280 МБ/c.

Кроме того, накопитель Seagate DJI Fly Drive выделяется защитным «бампером», в котором, кстати, и находится упомянутый выше кабель USB-C. То есть, производитель принял во внимание, что большую часть своего рабочего времени устройство будет проводить вдали от рабочего стола.

По самому названию несложно понять, что Seagate DJI Fly Drive – это первый продукт, созданный в рамках объявленного на недавней выставке CES партнерства между DJI и Seagate. Напомним, целью данного партнерства как раз является разработка устройств хранения данных, предназначенных для совместного использования с дронами. И, как вы уже поняли, имя бренда DJI в названии устройства не накладывает никаких ограничений по части его применения – его можно использовать с любыми дронами или как обычный внешний накопитель, или просто, чтобы скопировать данные с любой карты памяти.

В продажу Seagate DJI Fly Drive поступит этим летом по цене от $120.

Источник: The Verge