Seagate создала внешний накопитель со слотом microSD для владельцев дронов

Seagate создала внешний накопитель со слотом microSD для владельцев дронов

Компания Seagate представила новый внешний накопитель Seagate DJI Fly Drive, который разработан специально для владельцев дронов. Новинка имеет объем до 2 ТБ и оснащена встроенным кабелем с разъемом USB-C, как и большинство других современных моделей, представленных сейчас на рынке. Но у Seagate DJI Fly Drive также есть слот для карт microSD, которого нет у остальных.

Собственно, именно эта особенность делает новинку подходящей для использования совместно с дронами. Само собой, в данном случае речь идет не о креплении к дрону, а о использовании устройства в качестве резервного хранилища данных и копировании отснятых дроном материалов. По словам Seagate, слот microSD позволит копировать данные прямо в полевых условиях. К слову, слот поддерживают интерфейс UHS-II со скоростью обмена до 280 МБ/c.

Кроме того, накопитель Seagate DJI Fly Drive выделяется защитным «бампером», в котором, кстати, и находится упомянутый выше кабель USB-C. То есть, производитель принял во внимание, что большую часть своего рабочего времени устройство будет проводить вдали от рабочего стола.

По самому названию несложно понять, что Seagate DJI Fly Drive – это первый продукт, созданный в рамках объявленного на недавней выставке CES партнерства между DJI и Seagate. Напомним, целью данного партнерства как раз является разработка устройств хранения данных, предназначенных для совместного использования с дронами. И, как вы уже поняли, имя бренда DJI в названии устройства не накладывает никаких ограничений по части его применения – его можно использовать с любыми дронами или как обычный внешний накопитель, или просто, чтобы скопировать данные с любой карты памяти.

В продажу Seagate DJI Fly Drive поступит этим летом по цене от $120.

Источник: The Verge

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