Seagate выпустила внешний накопитель объемом 2 ТБ для игровой консоли PS4

В марте этого года вместе с выпуском одного из обновлений для консоли PS4 компания Sony добавила поддержку внешних накопителей ёмкостью до 8 ТБ. Это очень полезная возможность, с учётом того, что многие современные игры занимают 40-50 ГБ на накопителе.

Компания Seagate решила воспользоваться данной функцией и выпустила свой первый внешний накопитель для PS4 – модель под названием PS4 Game Drive. Ёмкость накопителя составляет 2 ТБ. Для подключения к игровой консоли применяется интерфейс USB 3.0. Устройство может использоваться для установки и запуска игр прямо с накопителя. Заявлена совместимость с консолями PS4 и PS4 Pro.

Внешний накопитель Seagate PS4 Game Drive поступит в продажу в конце этого месяца по цене $80.

Источник: Engadget