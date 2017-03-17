Сегодня «электронные билеты» на основе QR-кода появились в общественном транспорте Чернигова и Ивано-Франковска

Прошел ровно месяц с тех пор, как жители Львова получили возможность ездить в во всех городских трамваях и троллейбусах без бумажных билетов, оплачивая проезд смартфоном с помощью приложения Приват24 и специального QR-кода. Сегодня стало известно, что аналогичная система оплаты с помощью «электронного билета» также заработала в Чернигове и Ивано-Франковске, на первом этапе к ней подключили все имеющиеся маршруты троллейбусов.

Для использования «электронного билета» нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 ПриватБанка и отсканировать QR-код на стикерах, размещенных в салоне троллейбуса. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» в смартфоне и показать кондуктору или контролеру.

Стоимость проезда не зависит от расстояния, можно проехать одну остановку или весь маршрут. При пересадке с одного троллейбуса на другой придется покупать новый билет. Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.

Отметим, что такой способ позволяет не только сделать процесс оплаты более простым и удобным, вдобавок он исключает возможность злоупотреблений с повторным использованием билетов. При этом на начальном этапе будут действовать и привычные бумажные билеты, чтобы каждый мог выбрать наиболее удобный для себя способ оплаты.

Источник: ПриватБанк