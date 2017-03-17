Сегодня «электронные билеты» на основе QR-кода появились в общественном транспорте Чернигова и Ивано-Франковска
Прошел ровно месяц с тех пор, как жители Львова получили возможность ездить в во всех городских трамваях и троллейбусах без бумажных билетов, оплачивая проезд смартфоном с помощью приложения Приват24 и специального QR-кода. Сегодня стало известно, что аналогичная система оплаты с помощью «электронного билета» также заработала в Чернигове и Ивано-Франковске, на первом этапе к ней подключили все имеющиеся маршруты троллейбусов.
Для использования «электронного билета» нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 ПриватБанка и отсканировать QR-код на стикерах, размещенных в салоне троллейбуса. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» в смартфоне и показать кондуктору или контролеру.
Стоимость проезда не зависит от расстояния, можно проехать одну остановку или весь маршрут. При пересадке с одного троллейбуса на другой придется покупать новый билет. Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.
Отметим, что такой способ позволяет не только сделать процесс оплаты более простым и удобным, вдобавок он исключает возможность злоупотреблений с повторным использованием билетов. При этом на начальном этапе будут действовать и привычные бумажные билеты, чтобы каждый мог выбрать наиболее удобный для себя способ оплаты.
Источник: ПриватБанк
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- В тот же день ПриватБанк запустил во Львове первый в Украине пилотный проект электронных билетов в городском транспорте. Первыми возможность использовать смартфон в качестве билета получили пассажиры трамвайного маршрута №8, который следует от Соборной площади до кинотеатра им. Довженко.
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