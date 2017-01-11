Сегодня Норвегия первой в мире начала отключать FM-радиовещание

Норвегия приняла решение отказаться от радиостанций в FM-диапазоне еще два года назад и, как и было запланировано, сегодня начала отключать аналоговое FM-вещание. Интересно, что Норвегия стала первой страной в мире, которая решилась на подобный шаг. В качестве нового национального стандарта радиовещания эта северная страна выбрала цифровой формат Digital Audio Broadcasting (DAB).

Решение об отказе использования FM-диапазона для аналогового вещания было принято на достаточно высоком уровне. Процесс был инициирован норвежским правительством еще в 2011 году, а в 2015 году Министерство культуры Норвегии определилось с окончательной датой перехода на цифровое радиовещание, которой стало 11 января 2017 года. Национальное FM-радио начнут закрывать с города Бодо на севере страны, а полностью прекратить вещание планируют до конца текущего года. При этом локальные станции смогут еще несколько лет пользоваться данным диапазоном, до момента, пока не смогут приобрести соответствующее оборудование для вещания в формате DAB.

«Радиослушатели получат доступ к более разнообразному контенту и смогут наслаждаться лучшим качеством звучания и новыми функциональными возможностями», – отметил министр культуры Норвегии. – «Переход к цифровому радиовещанию также существенно улучшит возможности системы экстренного оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций, поспособствует росту конкуренции и создаст новые возможности для инноваций и развития».

Переход к DAB сулит существенную денежную экономию для государства, так как финансовые затраты на обеспечения вещания в формате DAB в восемь раз ниже по сравнению со стандартом FM. Отметим, что в Норвегии цифровое DAB-вещание функционирует с 1995 года, а в 2007 году был запущен более продвинутый вариант DAB+, отличающийся еще более высоким качеством передачи звука. На данный момент в FM-диапазоне Норвегии работает пять национальных и несколько региональных радиостанций, тогда как в цифровом формате доступны более 20 станций и еще более 20 слотов свободны для новых вещателей.

Вместе с тем, далеко не все норвежцы поддержали данный шаг — согласно опросу местной газеты Dagbladet 66% норвежцев против отключения FM, 17% не определились и только 17% высказали твердое «за» такое решение. Дело в том, что на руках у 5 млн жителей страны находится порядка 15 млн приемников FM-диапазона, которые вскоре станут бесполезными, так как для прослушивания цифрового радио стандарта DAB/DAB+ абонентам придется приобретать другие приемники. Владельцам автомобилей со старыми «магнитолами» (а таких по различным оценкам в Норвегии порядка 2 млн или около 80% от всего автопарка) еще хуже, так как заменить медиацентр в автомобиле сложнее и дороже, а в качестве компромисса выступают недешевые специальные адаптеры стоимостью около $170.

Отметим, что Швейцария планирует отказаться от FM-вещания начиная с 2020 года, над аналогичным шагом также размышляют Дания и Великобритания, однако конкретные сроки пока не называют.

Источник: Guardian