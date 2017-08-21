Сегодня состоится полное солнечное затмение, NASA устроит его трансляцию в реальном времени

Сегодня, 21 августа 2017 года, состоится полное солнечное затмение. Оно начнётся около 19 часов по Киевскому времени. Но наблюдать его в Украине будет невозможно. Насладиться зрелищем этого явления вживую (если позволит погода) смогут лишь жители Северной Америки.

Солнечное затмение – это астрономическое явление, которое можно наблюдать, когда Луна оказывается между Землёй и Солнцем и закрывает светило (частично или полностью) от наблюдателя на Земле. При этом наступают сумерки, а вокруг Солнца становится видимой корона — внешние слои его атмосферы. Также становятся видимыми яркие звезды и планеты. Солнечное затмение возможно только в новолуние, когда сторона Луны, обращённая к Земле, не освещена, и сама Луна не видна. Затмения возможны, только если новолуние происходит вблизи одного из двух лунных узлов (точки пересечения видимых орбит Луны и Солнца), не далее чем примерно в 12 градусах от одного из них.

Нынешнее солнечное затмение продлится 2-3 часа и пройдет по всему североамериканскому континенту – от побережья до побережья, от Орегона до Южной Каролины. Частичное затмение можно будет увидеть на всем континенте, а фаза полного затмения продлится 2 минуты 40 секунд.

Солнечное затмение даёт учёным уникальную возможность дополнительно изучить Солнце, Землю, Луну и их взаимодействие. При этом будут вестись наземные и воздушные наблюдения до, во время и после затмения. Их результаты будут использованы для 11 фундаментальных научных исследований.

Несмотря на то, что в Украине и многих других регионах мира наблюдать затмение вживую не получится, космическое агентство NASA будет вести прямую трансляцию этого события на своём сайте. Она начнётся в 19 часов по Киевскому времени.

Источник: «Лига.Новости»