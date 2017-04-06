Сегодня в Украине стартовал предзаказ на смартфоны Samsung Galaxy S8 / S8+, их выдача с беспроводной зарядкой в подарок начнется на неделю раньше официальных продаж

Компания «Samsung Electronics Украина» объявила о старте предзаказа на новую флагманскую линейку смартфонов Samsung Galaxy S8 / S8+. Оформить предзаказ можно в период с 6 по 26 апреля 2017 года, при этом стоимость Galaxy S8 составляет 24999 гривен, тогда как Galaxy S8+ обойдётся в 28999 гривен.

При оформлении предварительного заказа пользователи получат беспроводное зарядное устройство Samsung Wireless Charger Convertible в подарок (под подарком стоит понимать покупку беспроводного зарядного устройства модели EP-PG950BBRGRU черного цвета за 1 грн, включая НДС 20%). Предложение действительно на территории Украины, за исключением территории проведения АТО и Автономной республики Крым.

Смартфоны Samsung Galaxy S8 / S8+ в Украине будут доступны в черном и золотом цветовых решениях, а, также, эксклюзивно в брендовых магазинах Samsung, ALLO и Citrus — в цвете аметист.

Выдача предзаказов начнется на неделю раньше официального начала продаж – с 28 апреля, а официальное начало продаж Samsung Galaxy S8 / S8+ запланировано на 5 мая 2017 года.

Источник: Samsung