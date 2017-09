Сегодня выходит обновление iOS 11, но пользователи ПК могут иметь проблемы при просмотре фото в новом формате HEIF

После нескольких месяцев тестирования компания Apple наконец готова приступить к распространению новой версии мобильной операционной системы iOS 11. Обновление станет доступным для загрузки сегодня, установить его можно будет, примерно, на 20 моделей мобильных устройств Apple.

В iOS 11 был переработан пользовательский интерфейс, внедрены функции дополненной реальности, улучшено приложение «Камера». Также внедрены новые форматы файлов для хранения фотографий и видеороликов. HEVC кодирование позволит использовать меньше места на накопителе для видео в разрешении 4K, а формат изображений JPEG уступит место High Efficiency Image Format (файлы будут иметь расширение .heic). Данный формат будет использоваться по умолчанию в iOS 11, он позволит сохранять файлы фотографий, которые занимают меньше пространства на накопителе. Операционная система будет автоматически конвертировать HEIF файлы в JPEG в процессе публикации фотографий в Twitter или Instagram. Также при передаче фото и видео на компьютеры Mac или ПК будет осуществляться перевод файлов в совместимые форматы. Однако в работе сторонних фото-приложений с новыми форматами возможны проблемы при архивировании снимков на облачные сервисы. Так, в Google Photos, Dropbox и OneDrive фотографии будут храниться в формате HEIF, а не в JPEG. Первые два сервиса полностью поддерживают HEIF, но Microsoft такую поддержку пока не внедрила. В результате, при архивировании снимков с iPhone в OneDrive пользователи не смогут их просмотреть на ПК с Windows 10 в приложении по умолчанию «Фотографии». Им потребуется использовать сторонние совместимые приложения или осуществлять конвертацию снимков. Или же им предстоит отключить хранение фотографий в формате HEIF на iPhone (в настройках камеры) до тех пор, пока Microsoft не добавит поддержку этого формата.

Обновлению подвергся и виртуальный ассистент Siri. Он получил новые более естественные голоса и получил поддержку функции перевода с английского на пять других языков. Благодаря новым интеллектуальным функциям Siri сможет делать предположения о том, что будет интересно пользователю, например, темы новостей. Также ассистент сможет предугадывать, что пользователь захочет сделать в дальнейшем.

Кроме того, доработано приложение «Карты», для некоторых городов появились подробные карты внутреннего пространства для различных зданий, например, торговых центров или аэропортов. Также приложение сможет делать полезные подсказки во время управления автомобилем. Пользователь будет получать уведомления о нужных полосах движения и ограничениях скорости. А новая функция Do Not Disturb While Driving позволит устранить потенциально отвлекающие факторы, когда пользователь находится за рулём.

В iOS 11 добавлена поддержка воспроизведения аудио в различных комнатах на iPhone, iPad и сторонних акустических системах. А в Apple Music добавлены социальные функции, благодаря чему можно узнать, что слушают друзья. При желании, можно заблокировать предоставлении информации о прослушиваемых композициях.

Обновление до новой версии операционной системы iOS 11 будет доступным для следующих мобильных устройств Apple: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone SE, iPad Pro 9.7, iPad Pro 10.5, iPad Pro 12.9, iPad 9.7, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 и iPod Touch (6-го поколения). Новые смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X изначально будут поставляться с iOS 11. Владельцам iPad 4, iPhone 5 и iPhone 5c придётся остаться на предыдущей версии ОС.

