Segway представила новые гироскутеры miniLITE и miniPLUS по цене от 12 тыс. грн

Компания Segway расширила серию гироскуторов mini, выпустив новые модели miniLITE и miniPLUS. Новинки демонстрируются в рамках проведения выставки IFA 2017.

Гироскутер Segway miniLITE имеет максимальную скорость 16 км/ч с запасом хода от одного заряда 18 км. Отмечается, что улучшенная электроника отвечает за точность поворотов, а новая система идентификации пользователя уменьшает вероятность падения до минимума. Подсветка LED фар может индивидуально настраиваться. Ручку можно использовать для переноса miniLITE. Увеличенные колёса спроектированы таким образом, чтобы позволить ездить по неровным дорогам, при этом сохраняя равновесие.

Новая модель Segway miniPLUS позиционируется в качестве наиболее совершенного устройства в рамках линейки mini. Благодаря наличию функции «Следование» гироскутер может выполнять не только роль транспортного средства, но и служить компаньоном, например, для перевозки предметов. Данная функция активируется с помощью пульта дистанционного управления. Segway miniPLUS может развивать скорость до 20 км/ч и имеет запас хода до 35 км. Как и в других гироскутерах Segway, в представленной новинке пользователь может индивидуально настроить режим подсветки.

Обе модели из серии mini могут отслеживать статистику езды с помощью мобильного приложения Ninebot by Segway. Приложение может проверить скорость, пройдено расстояние, статус батареи и позволяет пользователям обновлять устройство и общаться между собой.

В Украине гироскутеры miniLITE и miniPLUS появятся этой осенью. О начале продаж будет объявлено на масштабной выставке СЕЕ 2017, которая будет проходить в Киеве 7-8 октября. По предварительным данным, цена miniLITE составит 11999 грн, а за модель miniPLUS предстоит заплатить 24999 грн.