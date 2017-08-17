SegWit2x: Запуск третьей версии биткоина намечен на ноябрь

Разработчики спорного плана по увеличению пропускной способности сети биткоина Segwit2x готовятся приступить к его реализации и изменить размер «добываемого» блока в блокчейне биткоина с 1 МБ до 2 МБ. Если данная инициатива получит должную поддержку со стороны разработчиков и майнеров, то произойдет второй в этом году hard fork (жесткое разделение блокчейна, которое разрешает ранее недопустимые блоки) сети биткоин и появится еще одна, уже третья по счету конкурирующая версия популярной криптовалюты Bitcoin.

На днях разработчики Segwit2x подтвердили номер блока, на котором планируют провести hard fork биткоина и начать добывать блоки размером 2 МБ. В недавнем сообщении на Github один из разработчиков Джефф Гарзик написал, что активация hard fork Segwit2x произойдет на блоке 494,784 в ноябре 2017 года.

Отметим, что активации Segwit2x будет предшествовать переход традиционного биткоина на улучшенную технологию Segregated Witness, или SegWit. Это новый способ записи данных в блоках блокчейна, который, как мы уже писали, позволит вместить больше записей о транзакциях в один блок при сохранении его прежнего размера (1 МБ) и вынесением части информации в дополнительный блок. Переход должен состоятся позже в этом месяце (ориентировочно 23 августа). Отметив, что внедрение SegWit – это мягкое разделение (soft fork) с поэтапным переходом на обновленные правила и без выделения в отдельную ветку.

Впервые о работе над Segwit2x было объявлено в мае. Среди энтузиастов биткоин-сообщества документ получил название Нью-Йоркского соглашения (New York Agreement). Его подписали 58 компаний из 22 стран, включая Bitcoin.com, Bitmain, Coinbase. По собственной оценке авторов документа, эти компании обладают 83% вычислительной мощности всего биткоин-сообщества. Участники договорились перейти на SegWit2x после внедрения SegWit. За разработкой Segwit2x стоит команда Bitcoin Core.

Что же касается запущенной 1 августа криптовалюты Bitcoin Cash (сокращенно BCH или BCC), создателем протокола является бывший программист Facebook из Сан-Франциско Амори Сечет. Первая версия протокола Bitcoin Cash носила название Bitcoin ABC. План по запуску Bitcoin Cash был введен в действие при участии Bitmain — компании, обеспечивающей около 20% всех вычислений в сети биткоин.

Целесообразность запуска Segwit2x вызывает большие вопросы, особенно сейчас, когда есть Bitcoin Cash с увеличенными блоками. Считается, что разногласия между проектами Bitcoin Cash и SegWit2x более идеологические, нежели технические. Кроме того, с принятием SegWit в биткоин блокчейне, размер блока перестанет определять эффективность работы сети. Какая судьба ждет SegWit2x, покажет только время. Между тем, криптовалюта Bitcoin Cash спустя две недели после запуска немного подешевела (за одну монету дают $300), но ее поддержка и майнинг пользователями и компаниями продолжается. А курс обычного биткоина за это время вырос в полтора раза — с $2800 до $4200.

Источник: TJ и Github