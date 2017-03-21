Секретное подразделение Facebook Building 8, занимающееся дополненной реальностью и технологиями сканирования мозга, может представить первые устройства уже в следующем месяце

Звездная команда из опытных инженеров и ветеранов индустрии, которую Facebook начала формировать в прошлом году демонстрирует устойчивый рост, причем как количественный, так и качественный. Как сообщает издание Business Insider, сейчас секретное подразделение Facebook, именуемое Building 8 («Здание 8»), одновременно занимается четырьмя перспективными проектами, которые охватывают самые разные области – от камер и дополненной реальности до научно-фантастических технологий сканирования мозга. Сообщается, что команда Building 8 сыграет ключевую роль на предстоящей конференции разработчиков, которая пройдет в следующем месяце. То есть, первые аппаратные разработки Facebook, возможно, нам покажут уже в следующем месяце.

Опираясь на слова неназванных сотрудников Facebook, близких к команде Building 8, данные по недавним назначениям и свежим вакансиям, источник сообщает, что компания возлагает большие надежды на это подразделение, которое в перспективе должно разработать «миллионы новых устройств».

Команду Building 8 возглавляет Регина Дуган, которая ранее руководила агентством стратегических разработок американской армии DARPA. Также в команде Building 8 находится эксперт по компьютерному зрению и робототехнике Фрэнк Делларт, что, по мнению источников Business Insider, может означать работу Facebook над потребительским дроном. На это намекнула и Дуган, подписав сообщение о найме Делларта словами: «он поможет нам заставить вещи летать». Как заявил Делларт, он завершит свой проект в Building 8 летом 2018 года.

Согласно информации на LinkedIn, в январе 2017 года к команде в качестве руководителя разработки устройств присоединился Стивен МакКлюр, ранее работавший на аналогичной позиции в компании Skydio. Также сообщается о том, что за последние несколько месяцев в Building 8 перешло несколько сотрудников GoPro, в которой весь последний год идут постоянные сокращения. И это не говоря уже о внутренней миграции – немало сотрудников других подразделений и разделов сменили свое прежнее место на место в команде Building 8.

Пожалуй, наиболее интересной представляется проект разработки технологии сканирования мозга. Руководителем этого проекта является бывший нейрофизиолог Джон Хопкинс, в прошлом работавший над протезом, который можно управлять силой мысли. Вполне вероятно, что в разработке находятся и некоторые медицинские проекты. В числе остального на это указывает то, что одну из групп Building 8 возглавляет кардиолог из Стэнфорда.

Представители Facebook отказались от комментариев Business Insider. По данным издания, начальники проектов должны сначала разработать, а затем — защитить идею за два года. В перспективе она должна превратиться в полноценный коммерческий продукт и выйти на рынок.

Источник: TJ и Business Insider