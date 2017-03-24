Сенат США поддержал законопроект, который позволит интернет-провайдерам использовать персональные данные пользователей без их согласия

На этой неделе Сенат США проголосовал за отмену принятых в октябре прошлого года Федеральной комиссией по связи США (Federal Communications Commission, FCC) правил конфиденциальности в Интернете, запрещающих интернет-провайдерам США (AT&T, Cablevision, Verizon, Time Warner и Comcast) использовать какие-либо персональные данные, включая историю просмотров веб-страниц, без разрешения пользователя. Но интернет-провайдеры хотят продавать эти данные рекламодателям и использовать их для целенаправленной рекламы, так что сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента США они принялись срывать эту законодательную инициативу администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Для голосования за отмену принятых FCC правил использовался закон Congressional Review Act, который позволяет отменять недавно внесенные изменения в законодательство. Сейчас документ направляется для рассмотрения Палатой представителей США. Для отмены законодательного акта необходимо единство обеих палаты Конгресса США. Ну и конечно же его должен подписать президент США Дональд Трамп. После этого правила конфиденциальности в Интернете, принятые FCC, бесповоротно уйдут в историю. Более того, FCC не сможет принять аналогичные нормы приватности в будущем, что делает ситуацию особенно отягощающей.

Результаты голосования сразу же вызвали шквал критики со стороны защитников прав потребителей на конфиденциальность, таких как ACLU, Public Knowledge и Free Press. Ричард Блументал, член Демократической партии и сенатор США от Коннектикута, назвал эту резолюцию «прямой атакой на права потребителей, на приватность и на правила, которые обеспечивают воспринимаемую как должное базовую защиту от навязчивого и незаконного вмешательства в использование пользователями соцсетей и веб-сайтов».

С учетом того, что эти правила с большой вероятностью будут отменены, FCC придется разработать новый набор требований к обеспечению конфиденциальности для интернет-провайдеров. Они наверняка будут похожи на старые, накладывающие запрет на использование информации о детях и данных о здоровье клиентов, но в них не будет ограничений по использованию общей истории просмотров веб-страниц. То есть, интернет-провайдеры получат именно то, что хотят, тогда как персональные данные пользователей снова выставят на продажу.

Источник: The Verge