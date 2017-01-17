SensorTower: в последнем квартале 2016 года пользователи загрузили 19,2 млрд мобильных приложений, при этом Google Play получил $3,3 млрд (+82% YoY), а Apple App Store — $5,4 млрд (+60% YoY) выручки

Компания SensorTower подсчитала выручку гигантов мобильных платформ Apple и Google за последний квартал 2016 года от собственных магазинов приложений и контента App Store и Google Play. Итак, вместе оба магазина получили впечатляющие $8,7 млрд, что на 67% больше, чем в четвертом квартале 2015 года, когда совместная выручка составила «всего» $5,4 млрд. При этом было загружено порядка 19,2 млрд приложений за последний квартал, а всего за год пользователи обеих платформ загрузили более 80 млрд приложений.

Впрочем, еще более интересен расклад по обоим магазинам отдельно. Еще год назад магазин Apple App Store приносил почти в два раза больше денег, чем его конкурент Google Play — $3,4 млрд против $1,8 млрд. За прошедший 2016 год прирост выручки у магазина Apple составил весьма неплохие 60%, что принесло дополнительных $2 млрд, подняв планку до $5,4 млрд. Однако магазин Google Play ответил еще более впечатляющим относительным ростом в 82%, заработав $3,3 млрд, то есть почти столько же, сколько Apple год назад.

Таким образом, на данный момент сохраняется та же ситуация, что и в прошлом году — Apple App Store впереди, а Google Play в роли догоняющего, однако если темпы роста платформы Android сохранятся, то уже через пару лет объем выручки конкурирующих магазинов вполне может сравняться.

В качестве бонуса приведем рейтинг приложений (без учета игр) от SensorTower по загрузкам и выручке на обеих платформах за четвертый квартал и весь 2016 год (в числе лидеров — Facebook, Spotife, Netflix, Line и др.):

Источник: SensorTower