Sequent – первые в мире умные часы с технологией кинетической автоподзарядки

Проблемой современных умных часов является слишком короткий срок автономной работы. Чтобы устранить данную неприятную особенность, компания Sequent предлагает воспользоваться возможностью автоматической трансформации движений в энергию с помощью кинетической батарейной системы.

Умные часы Sequent содержат самозаряжаемую батарейную систему, которая заряжается по мере того, как движется рука пользователя вместе с надетыми на неё часами – схожим образом осуществляется автоматический подзавод в традиционных часах. В остальном новинка от Sequent предлагает традиционные функции, доступные и в других умных часах. Устройство способно отслеживать физическую активность пользователя, определять сердечный ритм, выводить уведомления с подключенного смартфона. В часах доступны модули GPS и Bluetooth.

В настоящее время запущена кампания на Kickstarter, которая позволит профинансировать выпуск умных часов Sequent. Причём, уже собрано больше, чем планировалось изначально. Бекеры могут получить устройство по цене $189, а розничная цена составит около $438. Продажи планируется начать в декабре этого года.

Источник: The Verge