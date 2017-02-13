Сервис «Еквиток» для «Укрзалізницi» поможет покупать билеты в онлайне без комиссии и в кредит, автоматически искать и выкупать необходимую комбинацию билетов, заказывать такси и многое другое

Во время презентации IT-сервисов для государственных предприятий от участников 1991 Open Data Incubator среди достаточно узкоспециализированных предложений можно было отметить проект «Еквиток» для Укрзалізниці, обладающий весьма высоким потенциалом. В частности, его создатели обещают возможность покупки ЖД-билетов в онлайне без комиссии, поисковый бот с автоматической покупкой необходимой комбинации билетов на разные виды транспорта и т.д.

Изначально стартаперам было предложено решить конкретную проблему, которая была найдена в процессе аудита Министерства инфраструктуры компанией-партнером инкубационной программы Deloitte Украина. Общее предназначение проекта «Еквиток» описывается, как «комплекс мероприятий по повышению эффективности продаж билетов Укрзалізниці».

Руководители проекта Александр Царук и Роман Никитюк отмечают, что если предприятие Укрзалізниця подключит их стартап напрямую к своей системе бронирования, покупателям билетов через интернет больше не придется платить комиссию. Помимо прямой продажи билетов, «Еквиток» предлагает еще несколько сервисов, например, покупку в кредит или поисковый бот, который сможет постоянно искать необходимую комбинацию билетов на разные виды транспорта, в том числе такси и шейринг-сервисы, и автоматически покупать такие билеты без непосредственного участия пользователя.

Также благодаря грамотному анализу «больших данных» и последующей оптимизации пассажирских перевозок с помощью «Еквиток» Укрзалізниця сможет увеличить доход на 350 млн в год и заработать на рекламе еще 150 млн грн в год. В состав команды разработчиков сервиса «Еквиток» входят специалисты по кибербезопасности и криптографической защите информации с опытом более 10 лет, специалисты по оптимизации бизнес-процессов и программисты, которые уже участвовали в реализации подобных решений для онлайн-торговли.

Отметим, что кроме сервиса «Еквиток» участники 1991 Open Data Incubator также представили следующие проекты:

«7 red lines»: сервис, который контролирует логистические процессы и делает прозрачным процесс транспортировки пассажиров и грузов;

8 KOLO: сервис, генерирующий доказательную базу для проведения расследований на базе открытых больших данных;

Bi Bot: сервис, который визуализирует связи и бизнес-аналитику в сфере публичных финансов;

Умная страна: Е-сервисы для управления качеством обслуживания госкомпаний и госучреждений: Укрпочта, Укрзалізниця, Укравтодор, Ощадбанк, Пенсионный фонд, Больницы, Налоговые инспекции и т.д.

Источник: ЕП, 1991 Open Data Incubator, ЕКВИТОК