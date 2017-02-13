Сервис «Еквиток» для «Укрзалізницi» поможет покупать билеты в онлайне без комиссии и в кредит, автоматически искать и выкупать необходимую комбинацию билетов, заказывать такси и многое другое
Во время презентации IT-сервисов для государственных предприятий от участников 1991 Open Data Incubator среди достаточно узкоспециализированных предложений можно было отметить проект «Еквиток» для Укрзалізниці, обладающий весьма высоким потенциалом. В частности, его создатели обещают возможность покупки ЖД-билетов в онлайне без комиссии, поисковый бот с автоматической покупкой необходимой комбинации билетов на разные виды транспорта и т.д.
Изначально стартаперам было предложено решить конкретную проблему, которая была найдена в процессе аудита Министерства инфраструктуры компанией-партнером инкубационной программы Deloitte Украина. Общее предназначение проекта «Еквиток» описывается, как «комплекс мероприятий по повышению эффективности продаж билетов Укрзалізниці».
Руководители проекта Александр Царук и Роман Никитюк отмечают, что если предприятие Укрзалізниця подключит их стартап напрямую к своей системе бронирования, покупателям билетов через интернет больше не придется платить комиссию. Помимо прямой продажи билетов, «Еквиток» предлагает еще несколько сервисов, например, покупку в кредит или поисковый бот, который сможет постоянно искать необходимую комбинацию билетов на разные виды транспорта, в том числе такси и шейринг-сервисы, и автоматически покупать такие билеты без непосредственного участия пользователя.
Также благодаря грамотному анализу «больших данных» и последующей оптимизации пассажирских перевозок с помощью «Еквиток» Укрзалізниця сможет увеличить доход на 350 млн в год и заработать на рекламе еще 150 млн грн в год. В состав команды разработчиков сервиса «Еквиток» входят специалисты по кибербезопасности и криптографической защите информации с опытом более 10 лет, специалисты по оптимизации бизнес-процессов и программисты, которые уже участвовали в реализации подобных решений для онлайн-торговли.
Отметим, что кроме сервиса «Еквиток» участники 1991 Open Data Incubator также представили следующие проекты:
- «7 red lines»: сервис, который контролирует логистические процессы и делает прозрачным процесс транспортировки пассажиров и грузов;
- 8 KOLO: сервис, генерирующий доказательную базу для проведения расследований на базе открытых больших данных;
- Bi Bot: сервис, который визуализирует связи и бизнес-аналитику в сфере публичных финансов;
- Умная страна: Е-сервисы для управления качеством обслуживания госкомпаний и госучреждений: Укрпочта, Укрзалізниця, Укравтодор, Ощадбанк, Пенсионный фонд, Больницы, Налоговые инспекции и т.д.
Источник: ЕП, 1991 Open Data Incubator, ЕКВИТОК
- В начале февраля 2017 года государственный оператор железнодорожных транспортных перевозок «Укрзалізниця» выпустил мобильное приложение для приобретения билетов под названием «Железнодорожные билеты». Пока что приложение доступно только для Android, версия для iOS должна выйти чуть позже.
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- Осенью прошлого года «Укрзалізниця» запустила мобильную версию сайта для продажи билетов booking.uz.gov.ua. Универсальная мобильная версия сайта для смартфонов с любой операционной системой.