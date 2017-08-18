Сервис Eliot&Me подсчитает, сколько можно заработать на Airbnb, сдавая свою украинскую квартиру

Сервис Eliot&Me поможет примерно подсчитать адекватный тариф и сумму, которую можно получить, сдав свое жилье через Airbnb, скажем, на неделю — пока вся семья находится в отпуске.

У Airbnb есть собственный калькулятор, однако он не учитывает такие параметры, как сезонность и уровень спроса, количество комнат, район. А искусственный интеллект по имени Элиот, которого создала группа аналитиков данных и предпринимателей из Кремниевой долины, учитывает все это и еще многие другие параметры.

«Элиот изучает исторические тенденции, конкурирующие услуги и продукты, сигналы спроса и предложения и многое другое. Единственная задача Элиота — получить справедливую цену», — говорится на сайте сервиса.

Пока продукт находится в статусе бета-версии и его функции ограничены — полномасштабный запуск обещают уже в сентябре. А пока можно ввести свой адрес, задать параметры жилья и получить честную оценку потенциальной стоимости аренды в сутки, сумму заработка за неделю и даже посмотреть, на какие путешествия и в каких странах пользователю хватит месячного дохода.

Например, расчетный доход, который сервис Eliot&Me демонстрирует для двух одинаковых предложений для центра Киева (Кловский спуск) и окраины (Южная Борщаговка), отличается, примерно, в 2 раза. В то же время калькулятор Airbnb демонстрирует меньшее расхождение, и, вместе с тем, меньшую сумму расчетного дохода.

В бете доступны только базовые функции оценки, однако после запуска сервис будет показывать более точные рекомендации по ценообразованию в соответствие с сезонностью, мероприятиями в конкретном регионе, погодными и другими условиями.

Идея сервиса в том, чтобы дать возможность пользователям больше путешествовать и при этом оставаться в плюсе.

«Каждый раз, когда вы уезжаете в путешествие, вы оставляете свой дом пустовать и теряете деньги. Мы покажем вам, сколько вы могли вместо этого заработать. Наша единственная цель — помочь людям устанавливать лучшую цену, а гостям — получать жилье за честные деньги», — пояснил сооснователь Eliot&Me Эдуард Табет.

Сервис работает почти по всему миру, в том числе в Украине. Если верить отзывам на сайте, его расчеты соответствуют справедливым рыночным тарифам в странах Америки и Европы. Eliot&Me бесплатный для пользователей и пока не известно, как команда планирует его монетизировать. Вероятно, об этом объявят в сентябре.

Источник: AIN