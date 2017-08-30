Сервис Google Flights позволит экономить на стоимости авиаперелётов

Компания Google выпустила обновление для своего поискового сервиса Google Flights, которое позволит экономить деньги путешественникам при осуществлении авиа перелётов.

Новая вкладка Flight Insights показывает рекомендации, которые позволят сделать перелёты более доступными. Это могут быть рекомендации совершать полёты в другие дни или выбрать в качестве пункта назначения другой аэропорт. На графике можно увидеть, как изменяется стоимость билета с течением времени.

Например, пользователь может наглядно увидеть в календаре, как меняются тарифы, если совершить перелёт на несколько дней раньше или позже выбранной даты. Также можно сортировать графики цены на основании данных за неделю или за месяц, чтобы определить наилучшие предложения с учётом времени года.

Google также расширяет обзор карты, чтобы показать соседние аэропорты, которые могут помочь сэкономить на расходах на авиабилеты. При этом отображается примерное время поездки между различными аэропортами и пунктом назначения. Благодаря этому можно оценить, будет ли эффективной такая экономия на стоимости перелёта.

Указанные обновления Google Flights пока что предлагаются для пользователей мобильных устройств. Для владельцев настольных систем соответствующее обновление станет доступным ближе к концу года.

Источник: The Verge