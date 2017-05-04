Сервис Google Project Sunroof, позволяющий оценить целесообразность установки дома солнечных панелей, добрался до Европы

Сервис Google Project Sunroof, позволяющий оценить целесообразность установки дома солнечных панелей, добрался до Европы

Компания Google продолжает развивать свой сервис Project Sunroof, который позволяет оценить эффективность и целесообразность установки солнечных панелей на крыши домов в конкретной местности (с учётом угла наклона крыши, высоты солнца над горизонтом, количества солнечных дней в году, наличия затеняющих объектов). Сервис уже обеспечил покрытие 50 штатов США и впервые стал доступным за пределами страны. Теперь он запущен в Германии.

Однако в Германии пока что сервис не обеспечивает покрытия всех (или даже большинства) домов в стране. Его покрытие ограничено густонаселенными районами, такими как Мюнхен и Берлин. Google утверждает, что охвачено около 7 миллионов домов в Германии, или около 40% домов в стране. Тем не менее, сервис Google Project Sunroof предоставляет достаточно простой способ определения, будет ли эффективно и целесообразно для данного конкретного дома устанавливать солнечные панели.

Немецкая версия сервиса расположена на сайте местной энергокомпании E.on. В связи с этим, инструмент работает немного не так, как а США. Вместо того, чтобы предоставлять контактные данные компаний, предлагающих услуги по установке солнечных панелей, сервис сразу направляет посетителей к E.on.

Сервис Project Sunroof является информационным. Компания Google не занимается продажами солнечных панелей и не зарабатывает на сервисе никаким другим способом.

Источник: The Verge

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