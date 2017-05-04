Сервис Google Project Sunroof, позволяющий оценить целесообразность установки дома солнечных панелей, добрался до Европы

Компания Google продолжает развивать свой сервис Project Sunroof, который позволяет оценить эффективность и целесообразность установки солнечных панелей на крыши домов в конкретной местности (с учётом угла наклона крыши, высоты солнца над горизонтом, количества солнечных дней в году, наличия затеняющих объектов). Сервис уже обеспечил покрытие 50 штатов США и впервые стал доступным за пределами страны. Теперь он запущен в Германии.

Однако в Германии пока что сервис не обеспечивает покрытия всех (или даже большинства) домов в стране. Его покрытие ограничено густонаселенными районами, такими как Мюнхен и Берлин. Google утверждает, что охвачено около 7 миллионов домов в Германии, или около 40% домов в стране. Тем не менее, сервис Google Project Sunroof предоставляет достаточно простой способ определения, будет ли эффективно и целесообразно для данного конкретного дома устанавливать солнечные панели.

Немецкая версия сервиса расположена на сайте местной энергокомпании E.on. В связи с этим, инструмент работает немного не так, как а США. Вместо того, чтобы предоставлять контактные данные компаний, предлагающих услуги по установке солнечных панелей, сервис сразу направляет посетителей к E.on.

Сервис Project Sunroof является информационным. Компания Google не занимается продажами солнечных панелей и не зарабатывает на сервисе никаким другим способом.

Источник: The Verge