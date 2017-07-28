Сервис Here Real-Time Traffic позволит автомобилям Audi, BMW и Mercedes обмениваться данными о трафике

Компания Here запустила сервис по отслеживанию трафика в режиме реального времени. Он получил название Real-Time Traffic.

При помощи Real-Time Traffic автомобили производства Audi, BMW и Mercedes-Benz (все они являются совладельцами Here) смогут обмениваться данными со своих сенсоров, чтобы совместно формировать более точную картину трафика. Как отмечают разработчики, новый сервис будет особенно полезным на магистральных дорогах. Воспользоваться преимуществами Real-Time Traffic смогут водители в более чем 60 странах. А более чем в 30 странах предлагаются дополнительные преимущества в виде уведомлений безопасности. Формирование таких уведомление происходит в автоматическом режиме также на основании данных сенсоров, например, в случае экстренно торможения для избежания столкновения.

Новый сервис открыт для принятия и другими потенциальными клиентами. Причём, не только из автомобильной отрасли. Например, его могут использовать городские службы для управления транспортными потоками или службы такси и навигационные приложения для более точной оценки времени прибытия.

Источник: Engadget