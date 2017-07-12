Сервис Microsoft 365 для корпоративных пользователей предлагает подписку на Office и Windows в одном пакете

Корпорация Microsoft анонсировала новый сервис распространения своих программных продуктов по подписке. В рамках сервиса Microsoft 365, ориентированного на корпоративных клиентов, предлагаются одновременно и офисный пакет Office, и операционная система Windows 10.

Microsoft 365 предлагает несколько различных вариантов. Например, в тариф Microsoft 365 Enterprise, ориентированный на крупных корпоративных клиентов, в рамках одной подписки предлагаются Windows 10 Enterprise, Office 365 Enterprise и функции обеспечения безопасности Microsoft Enterprise Mobility and Security. Этот пакет станет доступным для покупки с 1 августа, а его цена будет варьироваться в зависимости от конкретного плана и «других факторов». В то же время тариф Microsoft 365 Business предназначен для сферы малого и среднего бизнеса, где работает до 300 сотрудников. В пакет включены Windows 10, Office 365 Business Premium, Microsoft Enterprise Mobility and Security и централизованную консоль для внедрения и обеспечения безопасности. Этот тариф станет доступным для тестирования со 2 августа, а полноценное его внедрение запланировано на осень этого года. Стоимость Microsoft 365 Business составит $20 в месяц за одного пользователя.

Также Microsoft запустила сервис Microsoft 365, который позволит компаниям размещать собственные гибридные облачные решения. Dell, HP и Lenovo уже занимаются созданием интегрированных систем для Azure Stack, размещения соответствующих приложений и сервисов. Поставки первых систем начнутся в сентябре.

Источник: The Verge