Сервис PlayStation Now скоро позволит запускать игры для PS4 на ПК

Компания Sony заявила о расширении функциональных возможностей сервиса PlayStation Now. Напомним, он позволяет владельцам консолей PlayStation 4 запускать старые игры, созданные для PlayStation 3. Теперь же с помощью этого сервиса владельцы компьютеров смогут запускать игры, разработанные для PlayStation 4, например эксклюзивы Uncharted 4 и The Last of Us Remastered.

Sony пока не спешит делиться подробностями о новых функциональных возможностях. Известно лишь, что каждая игра в рамках сервиса, включая игры для PlayStation 4,будет частью единой подписки PlayStation Now. В ближайшие недели будет проводиться ограниченный тест игр PlayStation 4 в PlayStation Now. Некоторые активные подписчики сервиса могут получить приглашения для участия в нём. Больше сведений о новой возможности планируется предоставить ближе к моменту её полноценного запуска.

Источник: PlayStation Blog