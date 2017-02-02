Сервис вызова такси Uber запустился в Одессе, жители города смогут 5 раз проехаться бесплатно до конца выходных

Компания Uber сообщила о запуске сервиса в Одессе, всего на один день отстав от службы Яндекс.Такси. С сегодняшнего дня жители и гости города смогут заказать автомобиль класса uberX, цены на поездки с которым начинаются от 14 грн.

Одесситы и гости города смогут воспользоваться бесплатными поездками по городу до конца дня воскресенья 5 февраля 2017 года. Для этого необходимо ввести промокод ODESSA в разделе ОПЛАТА приложения Uber на смартфоне. Промокод ODESSA предоставляет право на 5 бесплатных поездок (до 75 грн. каждая) любому пользователю Uber в Одессе с момента запуска и до 23:59 воскресенья 5 февраля.

Тарифы на uberX в Одессе составят: 5 грн. — подача автомобиля и 4,50 грн. за каждый километр в пути. Минимальная стоимость поездки составит 14 грн. С первого дня оплатить поездки с Uber в Одессе можно будет как наличными, так и при помощи зарегистрированной в приложении банковской карточки. Пользователи смогут узнать расчетную стоимость поездки заранее, до подтверждения заказа. После окончания каждой поездки пользователь получит на адрес электронной почты квитанцию, которая будет содержать информацию о месте подачи автомобиля, маршруте, карте поездки, данные о водителе и детализацию стоимости.

“Наша цель — обеспечить возможность безопасного, быстрого, надежного и комфортного перемещения по городу для каждого жителя и гостя Одессы, — отмечает Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ. — Мы хотим, чтобы заказ поездки занимал всего несколько минут и был доступен в любое время суток в любом районе города. Мобильность горожан стимулирует развитие самых разных аспектов городской жизни, включая малый и средний бизнес, сферу услуг, культуру. Мы приглашаем всех одесситов стать частью этого динамичного процесса и на деле оценить преимущества современных технологий, которые делают нашу жизнь проще и комфортнее”.

Отметим, что Одесса стала вторым городом Украины, где был запущен сервис Uber. С момента запуска Uber в Киеве в июне прошлого года почти 300 тыс. киевлян воспользовались сервисом. В целом Uber в Украине демонстрирует рекордные темпы роста в регионе Европа, Ближний Восток и Африка.

Источник: Uber