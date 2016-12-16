Сервис Яндекс.Такси запустился в Днепре и собрался поднять расценки в часы пик

После Киева и Харькова онлайн-сервис Яндекс.Такси начал работать в Днепре. Подача такси и первые два километра пути стоят 14 гривен, далее — 4 гривны за километр, продолжительность поездки на стоимость не влияет.

Таким образом, проехать по городу пять километров — скажем, от Соборной площади до ТЦ «Вавилон» — можно примерно за 26 гривен. Если пассажир задержится и водителю придётся ждать его больше пяти минут, выйдет чуть дороже: каждая следующая минута будет стоить 1,5 гривны. Расплатиться за поездку пока можно только наличными — оплата банковской картой появится позже.

Отметим, что Днепр — третий украинский город, в котором запустилось Яндекс.Такси. Две недели назад оно заработало в Харькове, а осенью этого года — в Киеве. При этом по числу заказов Киев уже входит в первую пятёрку среди 46 городов присутствия сервиса. В общей сложности в Украине с Яндекс.Такси работают более 3000 водителей из трёх десятков таксопарков и диспетчерских. Кроме Украины, сервисом можно пользоваться ещё в пяти странах — Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане и России.

Отметим, что сегодня также появилась информация о том, что служба Яндекс.Такси намерена подкорректировать свою тарифную политику. Теперь цены будут зависеть от колебаний спроса, количества водителей на линии в разное время дня. В службе считают, что это поможет сохранять баланс интересов водителей и пассажиров, а значит, гарантировать скорость подачи автомобиля.

«В Киеве утром и вечером в будние дни, а также в вечернее и ночное время в выходные спрос держится на высоком уровне практически по всему городу. Поэтому мы скорректировали тариф только в часы пик. Тариф Яндекс.Такси в Киеве по-прежнему остается одним из самых доступных в городе, особенно на коротких поездках», — отметили в пресс-службе компании.

Источники: Яндекс, ЛІГА.net