Сервис Яндекс.Такси запустился во Львове, пятом по счету городе Украины

Во Львове начал работать сервис Яндекс.Такси, сделать заказ можно на сайте taxi.yandex.ua или с помощью мобильного приложения.

Сервис автоматически отдает заказ водителю, который находится поблизости, за её приближением можно наблюдать на карте города, а номер и марку машины сервис присылает в смс. Сейчас к Яндекс.Такси подключено 350 машин из 15 львовских таксопарков. Если пользователю повезет, за ним приедет электромобиль Tesla Model S, который будет курсировать по городу до конца февраля в честь запуска сервиса.

Во Львове сервис работает по единому тарифу. Подача машины и первые два километра пути стоят 14 гривен. Каждый следующий километр обойдется в 5 гривен, а за чертой города — в 6,5. Например, доехать от площади Рынок до стадиона «Арена Львов» можно примерно за 50 гривен. Пять минут водитель ждёт пассажира бесплатно.

«Технологии превратили такси в удобный и недорогой вид транспорта. Автоматически передавая заказ ближайшему водителю, мы сокращаем время подачи машины и себестоимость поездки, потому что водителю не нужно ехать за клиентом через весь город. Благодаря этому мы можем предлагать доступные тарифы», — говорит Мушег Саакян, руководитель группы международного развития Яндекс.Такси.

Источник: Яндекс