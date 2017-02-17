Сервис Яндекс.Такси запустился во Львове, пятом по счету городе Украины

Сервис Яндекс.Такси запустился во Львове, пятом по счету городе Украины

Во Львове начал работать сервис Яндекс.Такси, сделать заказ можно на сайте taxi.yandex.ua или с помощью мобильного приложения.

Сервис автоматически отдает заказ водителю, который находится поблизости, за её приближением можно наблюдать на карте города, а номер и марку машины сервис присылает в смс. Сейчас к Яндекс.Такси подключено 350 машин из 15 львовских таксопарков. Если пользователю повезет, за ним приедет электромобиль Tesla Model S, который будет курсировать по городу до конца февраля в честь запуска сервиса.

Во Львове сервис работает по единому тарифу. Подача машины и первые два километра пути стоят 14 гривен. Каждый следующий километр обойдется в 5 гривен, а за чертой города — в 6,5. Например, доехать от площади Рынок до стадиона «Арена Львов» можно примерно за 50 гривен. Пять минут водитель ждёт пассажира бесплатно.

«Технологии превратили такси в удобный и недорогой вид транспорта. Автоматически передавая заказ ближайшему водителю, мы сокращаем время подачи машины и себестоимость поездки, потому что водителю не нужно ехать за клиентом через весь город. Благодаря этому мы можем предлагать доступные тарифы», — говорит Мушег Саакян, руководитель группы международного развития Яндекс.Такси.

Источник: Яндекс

  • Львов стал пятым городом Украины, где работает сервис Яндекс.Такси.
  • В прошлом году он был запущен в Киеве, Харькове и Днепре, а в начале этого месяца — в Одессе.
  • Помимо Украины сервис доступен еще в пяти странах: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане и России.
  • В общей сложности к нему подключено более 120 тысяч машин из 1200 таксопарков и диспетчерских.
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