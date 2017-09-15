СЭС Лиманская мощностью 43,4 МВт за полгода продала электроэнергии на сумму 252 млн грн

Всякий раз отчитываясь о росте количества солнечных электростанций и солнечных домохозяйств в Украине Госэнергоэффективности не забывает упомянуть о привязанный к курсу евро «зеленому» тарифу на покупку «чистой» энергии и привлекательной возможности заработка. И вот сейчас появилась информация, которая позволяет оценить, насколько прибыльным может быть солнечная электростанция.

Как стало известно, солнечная электростанция «Лиманська Енерджи», расположенная в Одесской области (город Рени) по итогам первого полугодия 2017 года заработала на поставках электроэнергии 252 млн гривен.

Солнечная электростанция Лиманская состоит из 181 192 мультикристаллических солнечных модулей общей мощностью 43,4 МВт и 41 инверторной станции. Она была построена австрийской компанией Activ Solar, которую связывают с братьями Клюевыми. Нынешним владельцем станции является китайская государственная компания CNBM, которая выкупила Лиманскую у Activ Solar в 2016 году.

По словам главного специалиста отдела экономического развития и торговли Ренийского райгосадминистрации Галины Кравченко, из 263 млн грн продукции, которые изготовил район за первые шесть месяцев 2017 года, 96% – 252 млн грн – обеспечила солнечная станция Лиманская. Иными словами, эта станция является основным источником доходов района.

Источник: ecotown